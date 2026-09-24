Caro carburanti, autotrasportatori e pescatori minacciano di bloccare lo Stretto di Messina: Landini attacca il governo e accusa Giorgia Meloni

Il segretario della Cgil interviene dalla Sicilia dopo la protesta di autotrasportatori e pescatori contro il caro carburanti: “Una parte consistente di quello che paghiamo finisce in Iva e allo Stato, bisogna abbassare i prezzi"

Flotta di pescherecci

“In Sicilia gli autotrasportatori e i pescatori professionali minacciano il blocco per il caro gasolio. Noi pensiamo da tempo che bisogna abbassare il prezzo della benzina e del gasolio, come è noto c’è una parte consistente di quello che noi paghiamo che va a finire in iva e allo Stato. Quindi, l’unico modo per intervenire, è abbassare i prezzi. Questo era uno dei punti, se non ricordo male, che proprio l’attuale presidente del consiglio Giorgia Meloni, da anni rivendicava quando era l’opposizione. Oggi che è al governo lo potrebbe attuare tranquillamente”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini parlando con i giornalisti a margine dell’iniziativa “L’altra Sicilia, l’isola che non si arrende”, organizzata dallo stesso sindacato ai Cantieri culturali della Zisa di Palermo.

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