Caro benzina, l’ironia di don Zampaglione: “da domani si va con lo scecco!” | VIDEO

Con il caro benzina in atto, i reggini non sanno a che santo votarsi. E anche gli uomini di fede, davanti all’impennata dei prezzi sui display dei distributori perdono un po’ la speranza. C’è chi però mantiene il sorriso anche in questi momenti. Don Giovanni Zampaglione, parroco di Masella, molto seguito sui social, ha pubblicato un video ironico nel quale commenta l’aumento del costo del carburante.
Il parroco invita, tra i serio e il faceto, i cittadini a protestare e poi propone la soluzione: tocca utilizzare il calesse trainato dallo “scecco” (l’asinello, ndr).