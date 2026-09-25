Caro benzina, il Governo ringrazia Eni: “lodevole atto di attenzione all’Italia per calmierare i prezzi”

“Il Governo ringrazia Eni per l’importante iniziativa di porre un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Un lodevole atto di attenzione all’Italia, che va nella auspicata direzione di calmierare il caro carburante che, a causa del difficile contesto internazionale, sta colpendo le famiglie italiane“. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi che ringrazia Eni per l’introduzione del “price cap”, il tetto al prezzo massimo di benzina e gasolio.

La misura scatterà dal prossimo 28 settembre e prevede un limite di 2,19 euro al litro per il diesel e di 1,99 euro al litro per la benzina, con una riduzione indicata dalla società di circa 17 centesimi rispetto ai livelli medi attuali. L’iniziativa sarà inizialmente valida per 30 giorni, ma potrà essere estesa fino alla fine del 2026.