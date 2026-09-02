Carlo Recalcati e la Viola ancora insieme: presentato il docufilm, attesa per la proiezione all’Arena Ciccio Franco

Uno scenario che si appresta di essere suggestivo ed emozionante quello che sabato 5 settembre con inizio alle ore 20:45 vedrà l’anfiteatro dell’arena diventare un cinema all’aperto per la terza proiezione del film documentario dedicato alla leggenda del basket Italiano Carlo Recalcati, detto per tutti Charly. L’evento è stato presentato questa mattina a Palazzo San Giorgio – Salone dei lampadari, che vedrà il ritorno in città dell’ex storico coach della Viola Reggio Calabria in compagnia della moglie Giovanna e la figlia Gaia ad assistere all’opera cinematografica a lui dedicata.

A dare l’apertura della conferenza è stato il Presidente del Consiglio del Comune di R.C. Federico Milia e da seguire sono intervenuti: Alessandro Nava autore del docufilm, Tino Scopelliti in carica come Presidente Coni Calabria ed il Presidente della Pall. Viola Carmelo Laganà.

L’appuntamento riunirà nuove e vecchie generazioni di tifosi, con la partecipazione dello storico gruppo organizzato “Total Kaos” protagonisti di un episodio nel film con Recalcati e delle leggende della Viola, che torneranno indietro nel tempo con i ricordi e la consapevolezza che quegli anni “hanno segnato le loro vite”… (Frase presente nel film e detta da Donato Avenia).

Per Tutti Charly scritto e prodotto da Alessandro Nava di We for You Events&Communication con il contributo di Banca Generali e la regia di Fabio Villoresi, adotta una modalità di racconto immersiva ed emozionale, attraverso un intreccio di filmati d’archivio e testimonianze, aneddoti raccontati in situazioni appositamente ricreate (palasport, città e storiche location), per far rivivere al pubblico l’atmosfera e l’energia di quei momenti indimenticabili dove lo spettatore potrà sentirsi parte di quegli istanti, cogliendo sfumature ed emozioni che hanno segnato la vita di Charly dentro e fuori dal campo.

Il cast vede la partecipazione speciale di Federico Buffa, ex agente di Recalcati, che racconta il protagonista nelle sue fasi iniziali come giocatore con una narrazione a tratti del tutto inedita. Storie di vita come la crescita di Hugo Sconochini a Reggio Calabria ed amicizie durate nel tempo con Alexsander Volkov e Pace Mannion, arrivati in Italia e voluti fortemente da Charly con un racconto leggendario nel film.

Una carrellata di Icone del basket da testimoni di episodi iconici legati ai tre scudetti di Charly vinti da allenatore, tra cui: Dan Peterson, Ettore Messina, Gianluca Basile, Giacomo Galanda, Andrea Meneghin, Roberto Chiacig e Simone Pianigiani vice allenatore ex Mens Sana Siena.

I successi con la Nazionale azzurra con il contributo di Flavio Tranquillo, Fabrizio Frates, Matteo Soragna, Massimo Bulleri, Davide Lamma ed Alberto Mattioli, a far emergere l’autenticità delle doti umane del protagonista, anche i Presidenti di FIP e Lega Basket A, Gianni Petrucci e Maurizio Gherardini, l’ex g.m. Gianni Chiapparo ed Antonio Bulgheroni presidente della Pall. Varese, Federico Casarin della Reyer Venezia e l’ex Ass. coach Walter De Raffaele, Gianluca Muratori del Consorzio Innova e la testimonianza dell’ex deus ex machina della Mens Sana Siena, Ferdinando Minucci, protagonista di una trattativa che portò Recalcati sulla panchina Senese già a fine anni ’90, sfumata poi per motivi familiari del coach e ripresa con successo nell’anno 2003, dove l’ex cittì fresco dal doppio incarico con Siena, partì con la troupe azzurra per la disputa del torneo Europeo in Svezia e conquistò con gli azzurri una medaglia di bronzo ed una insperata qualificazione ai giochi Olimpici di Atene 2004.

Nel film c’è spazio anche per la magica notte di Colonia, quella sfida impossibile contro il “Dream Team” di Larry Brown, LeBron James, Tim Duncan, Allen Iverson e company, vinta sul campo, ma che negli spogliatoi prima della palla a due gli azzurri pensarono di perderla addirittura con un passivo di 60 punti.

Il film documentario è patrocinato dalla presidenza della Federazione Italiana Pallacanestro e Lega Basket serie A. Il tour Itinerante non si ferma, e nei prossimi giorni farà tappa nella città di Bologna al PalaDozza giorno 11 Settembre.