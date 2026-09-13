Careri, scuola “Francesco Perri” a rischio per il nuovo anno scolastico: protesta pacifica dei genitori

Domani mattina, 14 settembre, a partire dalle ore 8.00, i genitori della scuola di Careri Centro “Francesco Perri” daranno vita a una manifestazione pacifica davanti all’edificio scolastico, per denunciare una situazione che sta compromettendo il diritto allo studio dei bambini del territorio. La scuola secondaria di primo grado è attualmente priva del codice meccanografico, nonostante la richiesta formale – avanzata dai genitori dopo il ridimensionamento scolastico del 2023 – di riattivarlo. La risposta negativa ricevuta ha spinto la comunità a mobilitarsi, poiché senza codice non è possibile assegnare un corpo docente stabile né garantire la regolare apertura dell’anno scolastico.

I genitori sottolineano che la scuola di Careri è un’area preaspromontana, priva di collegamenti stradali diretti con i paesi vicini: per raggiungere altre sedi scolastiche sarebbe necessario attraversare comuni terzi, con tragitti più lunghi e difficili, spesso impossibili da sostenere per molte famiglie.

A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di criticità: per l’anno in corso non è stato richiesto un numero sufficiente di docenti per coprire la sede di Careri, creando un vuoto educativo che rischia di lasciare a casa decine di studenti. Per questo motivo domani non entreranno a scuola né i bambini della primaria né quelli dell’infanzia, che parteciperanno alla manifestazione insieme ai genitori, in un gesto di unità e responsabilità collettiva.

Invito alle istituzioni e alla stampa

I genitori della scuola “Francesco Perri” invitano a prendere parte alla manifestazione:

l’Amministrazione comunale di Careri,

la Regione Calabria,

la Città Metropolitana di Reggio Calabria,

i rappresentanti istituzionali del territorio,

i sindaci della Locride,

gli organi di informazione, locali e regionali.

La comunità chiede con forza che venga garantito un diritto fondamentale: avere una scuola funzionante nel proprio paese, presidio educativo e sociale essenziale per un territorio che non può permettersi ulteriori disagi.