Carenza carburante aerei, l’UE disegna un quadro allarmante: possibile vertice internazionale

Il settore dei carburanti per l’aviazione torna sotto pressione a causa delle tensioni internazionali e della situazione nello Stretto di Hormuz, una delle principali rotte strategiche per il commercio globale di energia. A lanciare l’allarme è il commissario europeo ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas, intervenuto al termine del Consiglio informale Trasporti dell’Unione Europea a Dublino. Secondo il commissario, il rischio di nuove difficoltà nell’approvvigionamento di jet fuel non è ancora superato e la volatilità dello scenario geopolitico continua a rappresentare una minaccia per il comparto dei trasporti.

Carburante per aerei sotto pressione: l’allarme dell’Ue

“I mercati del carburante per aviazione sono sotto pressione e stiamo tornando a registrare il rischio di carenze. La situazione nello Stretto di Hormuz desta ancora profonda preoccupazione; continuo a sottolineare l’importanza della libertà di navigazione e della sicurezza del transito. Questo sarà, di fatto, uno dei messaggi chiave che porterò all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, alla quale parteciperò a partire da domani”. Con queste parole Tzitzikostas ha evidenziato il peso strategico dello Stretto di Hormuz, passaggio fondamentale per i flussi energetici mondiali. Eventuali limitazioni alla navigazione o interruzioni delle rotte commerciali potrebbero avere effetti diretti sui prezzi dell’energia e sulla disponibilità delle materie prime necessarie anche al settore dell’aviazione.

Restrizioni ai voli in Medio Oriente e rischio di nuove misure

La crisi sta già producendo conseguenze sul traffico aereo in alcune aree del Medio Oriente e del Golfo Persico. Il commissario europeo ha spiegato che il quadro resta instabile e potrebbe richiedere interventi coordinati da parte dei Paesi membri. “Per quanto riguarda l’aviazione, permangono alcune restrizioni al traffico aereo in Medio Oriente e nell’area del Golfo. In sintesi, la situazione resta estremamente volatile, con ripercussioni sia sul settore energetico che su quello dei trasporti, incidendo sulla vita quotidiana di tutti i cittadini europei”.

L’Unione Europea monitora quindi con attenzione l’evoluzione della situazione, considerando gli effetti che un eventuale peggioramento della crisi potrebbe avere sui costi dei trasporti, sulla mobilità internazionale e sull’economia.

Possibile riunione straordinaria dei ministri Ue

Tzitzikostas ha inoltre annunciato che, in caso di ulteriore aggravamento dello scenario mediorientale e della crisi energetica, Bruxelles potrebbe convocare un vertice straordinario con i ministri competenti. “Se la situazione in Medio Oriente e la crisi energetica dovessero aggravarsi, chiederò una riunione ministeriale straordinaria per discutere delle possibili misure urgenti che potremmo dover adottare”.

L’obiettivo sarebbe valutare eventuali misure di emergenza per garantire la continuità dei collegamenti aerei e la stabilità delle forniture energetiche, in un momento in cui i mercati internazionali restano esposti alle conseguenze delle tensioni geopolitiche.