Carcere Palmi, riqualificazione sezione media sicurezza: chiusa per mesi, ora in fase di progettazione

La sezione di media sicurezza della Casa circondariale di Palmi “F. Salsone” chiusa mesi fa per ristrutturazione è in fase di progettazione. All’esito della visita dei mesi scorsi, il Garante aveva trasmesso alle Amministrazioni competenti una relazione nella quale evidenziava l’inopportunità di mantenere persone private della libertà personale in quegli spazi, chiedendo un intervento deciso sulle condizioni strutturali della sezione.

In questi mesi, la costante interlocuzione istituzionale con il Direttore della Casa circondariale di Palmi Dott.ssa M. Stendando e con la Provveditrice regionale dell’Amministrazione penitenziaria L. Castellano hanno consentito di mantenere costante l’attenzione sulle criticità rappresentate e di seguirne concretamente l’evoluzione, in un clima di leale collaborazione e nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali.

A seguito di una successiva richiesta di aggiornamento dell’Ufficio del Garante, è stato comunicato due giorni fa dall’Amministrazione che gli interventi risultano attualmente in fase di progettazione presso i competenti uffici tecnici.

“Prendiamo atto positivamente della chiusura della sezione e dell’avvio della fase progettuale. Desidero riconoscere la disponibilità istituzionale della Direzione dell’Istituto e del Provveditorato, con i quali il confronto è stato costante e costruttivo. È questa la strada da consolidare: il Garante segnala e verifica, l’Amministrazione interviene nell’ambito delle proprie responsabilità, e insieme si costruiscono risposte concrete a tutela delle persone e della qualità complessiva della vita penitenziaria“. Ha dichiarato il Garante.

Il Garante continuerà a seguire l’iter di riqualificazione, auspicando tempi definiti per la realizzazione degli interventi dialogando con le preposte autorità.

“La tutela dei diritti acquista forza quando le istituzioni sanno dialogare e trasformare le criticità in azioni concrete. Garantire ambienti dignitosi significa tutelare le persone private della libertà e, allo stesso tempo, assicurare a detenuti e operatori adeguate condizioni e sicure nelle quali svolgere il proprio lavoro. Il lavoro effettuato per Palmi prosegue concretamente anche per altri lavori in fase di progettazione o esecuzione degli altri istituti calabresi, nella convinzione che c’è molto da fare per rendere qualitativamente degni gli spazi abitativi penitenziari“. Ha chiosato l’Avv. Russo.