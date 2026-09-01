Carabinieri Palermo, cambio al vertice: il generale Luciano Magrini lascia il comando provinciale e arriva Piero Sutera

Cambio della guardia ai vertici del Comando provinciale dei Carabinieri di Palermo. Dopo tre anni alla guida dell’Arma nel capoluogo siciliano, il generale di brigata Luciano Magrini lascia l’incarico per assumere un nuovo ruolo a Roma, al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri. Al suo posto arriverà il generale di brigata Piero Sutera, ufficiale con una lunga esperienza operativa e istituzionale, che conosce già il territorio palermitano per aver guidato il Gruppo Carabinieri Monreale tra il 2015 e il 2017. Il passaggio di consegne segna una nuova fase per il comando provinciale dei Carabinieri Palermo, dopo un periodo caratterizzato dalla presenza del generale Magrini alla guida dei reparti impegnati nella sicurezza del territorio.

Il saluto del generale Luciano Magrini alla caserma Giacinto Carini di Palermo

Questa mattina, nella caserma “Giacinto Carini”, sede del Comando provinciale dei Carabinieri di Palermo, si è svolta la visita del comandante della Legione Carabinieri Sicilia, il generale di divisione Ubaldo Del Monaco. L’incontro ha visto la partecipazione di una rappresentanza di militari, ufficiali e comandanti di Reparto, riuniti in occasione del saluto al generale di brigata Luciano Magrini, prossimo al trasferimento. L’appuntamento ha rappresentato un momento istituzionale per salutare l’ufficiale che, dopo tre anni al vertice del comando provinciale, si appresta a lasciare Palermo per un nuovo incarico presso il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri.

Luciano Magrini lascia Palermo dopo tre anni al comando provinciale dei Carabinieri

Il generale Luciano Magrini era arrivato a Palermo nel settembre 2023, dopo un’esperienza durata oltre quattro anni alla guida del Reggimento Corazzieri. Nel corso del suo incarico nel capoluogo siciliano ha diretto il lavoro del Comando provinciale dei Carabinieri di Palermo, coordinando le attività di prevenzione e controllo del territorio attraverso le diverse articolazioni dell’Arma presenti nella provincia. L’ufficiale lascerà formalmente il comando il prossimo 9 settembre, dopo tre anni alla guida dei Carabinieri palermitani. Il trasferimento rappresenta per Magrini un nuovo importante incarico all’interno dell’organizzazione dell’Arma, con il passaggio al Comando generale di Roma, struttura centrale di coordinamento e indirizzo dei Carabinieri sul territorio nazionale.

Piero Sutera il nuovo comandante dei Carabinieri di Palermo

A raccogliere il testimone sarà il generale di brigata Piero Sutera, che torna in un territorio già conosciuto grazie alla precedente esperienza maturata in Sicilia. Tra il 2015 e il 2017, infatti, Sutera ha ricoperto l’incarico di comandante del Gruppo Carabinieri Monreale, realtà operativa di particolare rilevanza nell’area metropolitana palermitana. Nel suo percorso professionale il generale Sutera ha inoltre maturato esperienze in altri importanti incarichi. Dopo il periodo in Sicilia ha svolto un’esperienza a Cosenza e, dal 2021, ricopre il ruolo di comandante del Reparto Carabinieri della Presidenza della Repubblica. Il nuovo incarico alla guida del Comando provinciale dei Carabinieri di Palermo lo riporta quindi in un contesto territoriale che aveva già conosciuto negli anni precedenti, con una nuova responsabilità alla guida dell’Arma nel capoluogo siciliano.

Continuità e nuovo corso per l’Arma dei Carabinieri a Palermo

Il cambio al vertice del Comando provinciale Carabinieri Palermo si inserisce nel normale avvicendamento degli incarichi all’interno dell’Arma, garantendo continuità nelle attività istituzionali e nella presenza sul territorio. La guida della provincia di Palermo rappresenta un incarico di particolare rilievo per l’Arma dei Carabinieri, considerando la complessità del territorio e il ruolo strategico svolto dai reparti provinciali nella tutela della sicurezza pubblica. Con l’arrivo del generale Piero Sutera si apre ora una nuova fase, mentre il generale Luciano Magrini proseguirà il proprio percorso professionale presso il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri a Roma.