Carabinieri, il Sottotenente Verrino nuovo comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lamezia Terme

Il Sottotenente Valerio Verrino assume il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Lamezia Terme (CZ). 39enne, originario di Bari, ha iniziato la sua carriera nell’Arma nel 2012, frequentando il 2° “Corso Triennale” presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze. Da sottufficiale, dal 2015 al 2024, ha ricoperto incarichi diversificati, spaziando dalla linea territoriale a quella mobile, fino a far parte del Reparto Operativo del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, unità specializzata nella salvaguardia dei beni artistici e storici a livello nazionale e internazionale.

Laureato in Giurisprudenza e Scienze Giuridiche della Sicurezza, ha inizialmente prestato servizio presso le Stazioni Carabinieri di Bovalino e Platì, in provincia di Reggio Calabria e poi, come Comandante di Squadra, presso il 5° Reggimento Mobile Carabinieri “Emilia Romagna”, venendo impiegato in importanti servizi di ordine pubblico e di supporto all’Arma territoriale. Al Sottotenente Verrino l’augurio di buon lavoro nel nuovo, impegnativo incarico.