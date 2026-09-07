Carabinieri, il Capitano Jessica Barattin nuovo comandante della Compagnia di Girifalco

Il Capitano Jessica Barattin assume il Comando della Compagnia Carabinieri di Girifalco (CZ). 41enne, cresciuta tra le province di Bergamo e Belluno, dopo la maturità classica, ha proseguito gli studi presso l’Università di Padova, dove ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza. Nel 2010, ha fatto ingresso nell’Arma dei Carabinieri, frequentando la Scuola Marescialli e Brigadieri e conseguendo la laurea in Scienze Politiche, indirizzo “Operatore della sicurezza sociale” presso l’Università degli Studi di Firenze. Da sottufficiale, è stata destinata alla Compagnia Carabinieri di Termini Imerese (PA) e, successivamente, al Reparto Anticrimine del ROS di Palermo, dove ha operato in un contesto investigativo altamente qualificato.

Dopo la frequenza del 58° “Corso Applicativo” presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dapprima, nel 2018 è stata Comandante di Sezione presso il Nucleo Investigativo di Reggio Calabria e successivamente, dal 2021, al Nucleo Investigativo di Palermo, occupandosi della ricerca di latitanti e di indagini di criminalità organizzata. Al Capitano Barattin l’augurio di buon lavoro in terra di Calabria.