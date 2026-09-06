Carabinieri, il capitano Cuzzola lascia Girifalco: nuovo incarico alla Scuola Allievi di Reggio Calabria

Il Capitano Pasquale Cuzzola lascia il Comando della Compagnia di Girifalco per assumere l’incarico di Comandante di Compagnia alla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. L’Ufficiale, nel corso del quinquennio trascorso, ha guidato con umanità e generosa professionalità il presidio territoriale di Girifalco, snodo fondamentale per il controllo del territorio tra Lamezia Terme e Catanzaro, prendendo parte personalmente ai più delicati interventi di ordine e sicurezza pubblica che si sono susseguiti, notte e giorno, tra gli otto comuni affidati all’Arma girifalcese.

Il Cap. Cuzzola è stato protagonista di numerose iniziative promosse dal Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro

Oltre a rappresentare un insostituibile punto di riferimento per i suoi Carabinieri, il Cap. Cuzzola è stato protagonista di numerose iniziative promosse dal Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro, in particolare nello svolgimento dei cicli di conferenze in tema di “Cultura della Legalità” tenutisi presso gli istituti scolastici della provincia. Si è trattato di importanti momenti di confronto, durante i quali l’Ufficiale ha incontrato centinaia di studenti per sensibilizzarli su tematiche di primaria attualità ed importanza, tra cui la sicurezza stradale, il bullismo e i pericoli derivanti dall’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Al Capitano Cuzzola vanno il ringraziamento dei suoi superiori e della collettività per il lavoro svolto e i più sentiti auguri per il nuovo prestigioso incarico che andrà a ricoprire alla Scuola Allievi di Reggio Calabria, dove contribuirà alla formazione dei futuri Carabinieri nel segno della continuità dei valori e delle tradizioni dell’Arma dei Carabinieri.