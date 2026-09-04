Carabinieri, il Capitano Andrea Flebus lascia il Nucleo Operativo di Catanzaro: guiderà la Compagnia di Vipiteno

Nella giornata odierna, il Capitano Andrea Flebus lascia il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Catanzaro, per apprestarsi ad assumere l’incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri di Vipiteno (BZ). L’Ufficiale, nel corso del triennio trascorso ha assolto egregiamente il proprio incarico, dirigendo personalmente diverse attività investigative soprattutto in materia di stupefacenti, reati contro la persona e il patrimonio. Molteplici i servizi capeggiati dall’Ufficiale per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, sia a Catanzaro che nelle zone limitrofe.

E’ stato un volto amico per tanti giovani studenti prendendo parte a numerose iniziative promosse dal Comando Provinciale

Oltre a rappresentare un insostituibile punto di riferimento per i suoi Carabinieri, è stato un volto amico per tanti giovani studenti prendendo parte a numerose iniziative promosse dal Comando Provinciale, in particolare nello svolgimento dei cicli di conferenze in tema di “Cultura della Legalità”. Migliaia sono state le ragazze e i ragazzi incontrati all’interno degli istituti scolastici della provincia, per sensibilizzarli su tematiche di primaria attualità ed importanza, quali la prudente condotta di guida, il bullismo e i pericoli derivanti dall’abuso di alcool e droga. Al Capitano Flebus vanno il ringraziamento della collettività e della scala gerarchica per quanto fatto e i più sentiti auguri per il nuovo prestigioso incarico che andrà a ricoprire al Comando della Compagnia di Vipiteno.