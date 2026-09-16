Carabinieri, cambio al vertice della Compagnia di Catanzaro: il Maggiore Petrosino lascia dopo tre anni

Cambio al vertice della Compagnia Carabinieri di Catanzaro. Il Maggiore Mario Petrosino, dopo un triennio di comando, assunto nel settembre 2023, lascia la Compagnia Carabinieri di Catanzaro per assumere un prestigioso incarico a Roma presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. L’Ufficiale ha diretto con costante impegno l’attività dei reparti dipendenti, focalizzando l’azione dell’Arma sul controllo capillare del territorio e sulla vicinanza alle comunità, non solo nel capoluogo calabrese ma anche negli altri 14 comuni ricadenti nel territorio di competenza.

Il percorso professionale dell’Ufficiale, caratterizzato da una solida formazione e da una pluriennale esperienza operativa, anche in contesti difficili, ha permesso di affrontare con determinazione le sfide connesse alla sicurezza pubblica in un contesto complesso e dinamico come quello catanzarese. La sua azione di comando si è distinta non solo per i risultati investigativi e preventivi conseguiti, ma anche per la spiccata sensibilità verso le istanze del territorio, promuovendo iniziative di prossimità e di cultura della legalità, rivolte in particolar modo ai giovani e alle persone più fragili.

“Lascio Catanzaro con la consapevolezza di aver vissuto un periodo di intenso lavoro ma anche di profonde soddisfazioni umane e professionali” – sottolinea il Maggiore Petrosino – “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla città di Catanzaro, che mi ha accolto con calore e fiducia, ai colleghi delle altre Forze di Polizia, con i quali abbiamo operato in costante sinergia per il bene comune, e, non ultimo, tutti i miei Carabinieri per l’impegno, l’abnegazione e la professionalità che hanno dimostrato in questi tre anni. È stato un onore servire questa comunità al loro fianco.”

Al Maggiore Petrosino giungano i migliori auspici per il nuovo e importante percorso professionale che si appresta a intraprendere, con la certezza che saprà affrontare anche questa nuova sfida con lo spirito di servizio che lo ha contraddistinto anche durante questi tre anni in Calabria.