Carabinieri Calabria, Sciuto lascia il Comando regionale: Sabatino nuovo comandante della Legione

“Desidero rivolgere un sentito e profondo ringraziamento al generale Riccardo Sciuto, che lascia la guida del Comando regionale dei Carabinieri per assumere il prestigioso incarico di comandante dei Nas. Lo ringrazio per il lavoro svolto in questi anni, per il rapporto di leale collaborazione instaurato con la Regione, per le tante iniziative a difesa del territorio e contro la criminalità organizzata, per le parole di apprezzamento espresse anche oggi nei confronti delle risorse e della parte sana della nostra terra”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

“Allo stesso tempo, rivolgo il mio benvenuto e gli auguri di buon lavoro al generale Lorenzo Sabatino, nuovo comandante della Legione Carabinieri Calabria. Al generale, ufficiale di grande esperienza, confermo la piena disponibilità della Regione Calabria a proseguire nel solco di un dialogo positivo e costante, finalizzato a sostenere l’azione dell’Arma sul territorio a tutela della legalità e della sicurezza della nostra comunità”.