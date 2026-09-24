Cantante reggina intona l’Inno Nazionale nel carcere di Rebibbia: il momento emozionante prima del Triangolare del Sorriso | NOME

Lunedì 21 settembre, nella struttura sportiva dell’Istituto di Pena Femminile di Rebibbia a Roma (il carcere femminile più grande d’Europa, con le sue quasi 400 donne recluse), si è tenuto il “Triangolare del Sorriso”, con protagonisti, la Nazionale di Calcio di Miss Mamma Italiana, il Team degli Agenti della Polizia Penitenziaria di Rebibbia ed il Team delle Mamme e Donne recluse a Rebibbia.

L’iniziativa, giunta alla sua 4° edizione, organizzata dalla Direzione del Carcere Femminile di Rebibbia, dalla Te.Ma Eventi di Paolo Teti e dall’Associazione Culturale “le Arti di Atena”, anche quest’anno, ha regalato gioie, emozioni e sorrisi alle Mamme Miss, ma in modo particolare alle donne e mamme recluse, che hanno avuto modo, per qualche ora, di non essere giudicate e di poter sognare la possibilità di una seconda vita, da donna libera.

Il calcio di inizio è stato dato dalla Dottoressa Nadia Fonata, Direttrice del Carcere Femminile di Rebibbia. Le tre squadre del “Triangolare del Sorriso” hanno vinto una partita a testa, ma, come sempre, la vera vittoria, è stata comunque quella dell’abbraccio finale, fra tutti i protagonisti dell’evento sportivo ed i reciproci ringraziamenti per aver trasmesso un importante messaggio di fratellanza e rispetto.

Prima della partita, la cantautrice e musicista polistrumentista Aurora Foti, 22 anni, di Palmi (Reggio Calabria), ha cantato l’Inno Nazionale. Aurora è tra le giovani artiste più premiate e riconosciute del panorama emergente italiano. Pianista, violinista, chitarrista e cantante, unisce una scrittura personale e contemporanea a una solida formazione accademica, distinguendosi per versatilità, tecnica e una vocalità intensa. Cresciuta artisticamente a Palmi, si esibisce per la prima volta a soli cinque anni, vincendo il Premio Simpatia a Video Calabria e venendo selezionata da Italia’s Got Talent. Nel 2013 riceve la Medaglia d’Oro al Merito Artistico Regionale, venendo definita “Eccellenza Calabrese”. Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive e radiofoniche, tra cui “Uno Mattina in Famiglia” Rai 1; “Viva Rai 2” su Rai 2; “i Fatti Vostri” Rai 2.

Aurora è una delle artiste italiane under 25 con il maggior numero di premi nazionali ricevuti nel 2025–2026. Lo scorso mese di luglio, si è aggiudicata il primo premio assoluto (consegnato dalla cantante Mariella Nava), al “Canta Bozzolo 2026” (festival canoro di interesse nazionale).

Dal prossimo mese di ottobre, sarà in gara a “Campionissima” nel contesto della trasmissione “Uno Mattina in Famiglia”, in onda la domenica mattina su RAI 1.