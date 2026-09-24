Cantante reggina intona l’Inno Nazionale nel carcere di Rebibbia: il momento emozionante prima del Triangolare del Sorriso | NOME

La giovane artista di Palmi Aurora Foti ha emozionato Rebibbia interpretando l’Inno di Mameli prima del "Triangolare del Sorriso"

Aurora Foti Triangolare del Sorriso Rebibbia

Lunedì 21 settembre, nella struttura sportiva dell’Istituto di Pena Femminile di Rebibbia a Roma (il carcere femminile più grande d’Europa, con le sue quasi 400 donne recluse), si è tenuto il “Triangolare del Sorriso”, con protagonisti, la Nazionale di Calcio di Miss Mamma Italiana, il Team degli Agenti della Polizia Penitenziaria di Rebibbia ed il Team delle Mamme e Donne recluse a Rebibbia.

L’iniziativa, giunta alla sua 4° edizione, organizzata dalla Direzione del Carcere Femminile di Rebibbia, dalla Te.Ma Eventi di Paolo Teti e dall’Associazione Culturale “le Arti di Atena”, anche quest’anno, ha regalato gioie, emozioni e sorrisi alle Mamme Miss, ma in modo particolare alle donne e mamme recluse, che hanno avuto modo, per qualche ora, di non essere giudicate e di poter sognare la possibilità di una seconda vita, da donna libera.

Il calcio di inizio è stato dato dalla Dottoressa Nadia Fonata, Direttrice del Carcere Femminile di Rebibbia. Le tre squadre del “Triangolare del Sorriso” hanno vinto una partita a testa, ma, come sempre, la vera vittoria, è stata comunque quella dell’abbraccio finale, fra tutti i protagonisti dell’evento sportivo ed i reciproci ringraziamenti per aver trasmesso un importante messaggio di fratellanza e rispetto.

Prima della partita, la cantautrice e musicista polistrumentista Aurora Foti, 22 anni, di Palmi (Reggio Calabria), ha cantato l’Inno Nazionale. Aurora è tra le giovani artiste più premiate e riconosciute del panorama emergente italiano. Pianista, violinista, chitarrista e cantante, unisce una scrittura personale e contemporanea a una solida formazione accademica, distinguendosi per versatilità, tecnica e una vocalità intensa. Cresciuta artisticamente a Palmi, si esibisce per la prima volta a soli cinque anni, vincendo il Premio Simpatia a Video Calabria e venendo selezionata da Italia’s Got Talent. Nel 2013 riceve la Medaglia d’Oro al Merito Artistico Regionale, venendo definita “Eccellenza Calabrese”. Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive e radiofoniche, tra cui “Uno Mattina in Famiglia” Rai 1; “Viva Rai 2” su Rai 2; “i Fatti Vostri” Rai 2.

Aurora è una delle artiste italiane under 25 con il maggior numero di premi nazionali ricevuti nel 2025–2026. Lo scorso mese di luglio, si è aggiudicata il primo premio assoluto (consegnato dalla cantante Mariella Nava), al “Canta Bozzolo 2026” (festival canoro di interesse nazionale).

Dal prossimo mese di ottobre, sarà in gara a “Campionissima” nel contesto della trasmissione “Uno Mattina in Famiglia”, in onda la  domenica mattina su RAI 1.

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