Campo sportivo di Siderno Superiore: presentata interrogazione per fare chiarezza su allacci, manutenzione e gestione

I consiglieri comunali dei gruppi “La Nostra Missione” e “Siderno2030” hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta al Sindaco e all’Assessore allo Sport sul campo sportivo di Siderno Superiore, recentemente consegnato e inaugurato. Al centro dell’interrogazione vi sono alcune questioni relative alla piena funzionalità e alla manutenzione della struttura: in particolare, vengono chiesti chiarimenti sulla mancanza dei collegamenti alla rete elettrica e idrica, sulle condizioni dell’area circostante e sulla presenza di vegetazione incolta e alberi recentemente piantati ma già secchi.

I consiglieri chiedono inoltre chiarimenti sulle condizioni dell’area parcheggio, sui danni a marciapiedi e mura perimetrali e sulla situazione dei lampioni dell’illuminazione.

Particolare attenzione è stata posta anche alla gestione futura dell’impianto, chiedendo di conoscere il soggetto che sarà incaricato della struttura, le modalità dell’eventuale affidamento e le garanzie per la manutenzione e la fruizione da parte di cittadini e associazioni sportive. “Non si tratta soltanto di inaugurare un’opera, ma di garantire che sia pienamente funzionante, adeguatamente manutenuta e realmente disponibile per la comunità“, sottolineano i consiglieri.

L’interrogazione chiede infine all’Amministrazione di indicare una data certa entro la quale il campo sportivo sarà pienamente operativo e concretamente fruibile dalla comunità di Siderno Superiore.