Campionati Italiani Under 15 Femminili: a Reggio Calabria il futuro del tennis italiano | DETTAGLI

Dal 31 agosto al 5 settembre 2026, lo Sporting Stelle del Sud di Reggio Calabria sarà teatro di uno degli appuntamenti più significativi del calendario giovanile nazionale: i Campionati Italiani Individuali Under 15 Femminili. Una manifestazione che va ben oltre l’assegnazione di un titolo italiano. La categoria Under 15 rappresenta infatti uno dei passaggi più delicati e importanti nel percorso di crescita di una giovane tennista, il momento nel quale talento, preparazione tecnica e maturazione agonistica iniziano a confrontarsi con l’attività nazionale e internazionale. Il livello tecnico atteso a Reggio Calabria è particolarmente elevato: diverse delle ragazze presenti disputano già tornei del circuito ITF Junior e vantano ranking di rilievo. Sarà quindi un’occasione preziosa per vedere all’opera alcune delle atlete che potrebbero rappresentare il futuro del tennis femminile italiano.

Il grande lavoro della FITP sul settore giovanile

Grande attenzione al settore giovanile è riservata da Michelangelo Dell’Edera, direttore dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi” della FITP, che, insieme a Germano Di Mauro e agli altri tecnici federali, sta portando avanti con continuità un importante lavoro di crescita e valorizzazione delle nuove generazioni, con risultati che stanno dando ulteriore impulso all’intero movimento Junior. Durante la settimana lo Sporting avrà inoltre il piacere di ospitare Riccardo Rosolin, tecnico federale responsabile del settore Under 16 femminile, professionista di grande esperienza che nel corso della sua carriera ha lavorato anche con giocatrici internazionali del calibro di Ana Ivanović e Maria Sakkari.

Al suo fianco sarà presente anche Lorenzo Brunetti, ulteriore testimonianza dell’attenzione con cui la struttura tecnica federale seguirà questa importante settimana dedicata al tennis giovanile. Lo Sporting Stelle del Sud desidera per questo rivolgere un sentito ringraziamento alla FITP, e a tutti i tecnici e professionisti federali che quotidianamente lavorano per offrire alle giovani atlete italiane un percorso di crescita sempre più qualificato.

Una settimana di grande tennis a Reggio Calabria

Per lo Sporting Stelle del Sud ospitare un Campionato Italiano rappresenta al tempo stesso un riconoscimento e una responsabilità. Il Circolo ha predisposto una macchina organizzativa strutturata per accogliere al meglio giocatrici, tecnici, famiglie e accompagnatori provenienti da tutta Italia e garantire condizioni adeguate a una competizione di questo livello.

Fondamentale è stato anche il sostegno delle realtà che hanno creduto nella manifestazione. Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor, il cui contributo ha reso possibile costruire e valorizzare un evento nazionale di questa importanza. La loro vicinanza allo Sporting rappresenta anche un investimento concreto nello sport, nei giovani e nella capacità di Reggio Calabria di ospitare manifestazioni di prestigio.

Franco Zimmitti (Presidente ASD Sporting): “Onorati di ospitare il futuro del tennis italiano”, un segno di riconoscimento da parte della FITP al nostro Circolo.

Soddisfazione espressa anche da Irene Lavino, direttore di gara: “Siamo davvero onorati e felici di ospitare allo Sporting Stelle del Sud i Campionati Italiani Under 15 Femminili. Ringraziamo la FITP per la fiducia accordataci e per il grande lavoro che porta avanti nella crescita dei giovani. Per il nostro Circolo è un privilegio accogliere ragazze che rappresentano una parte importante del futuro del tennis italiano. Un ringraziamento particolare va infine ai nostri sponsor, che con il loro sostegno ci consentono di affrontare e organizzare manifestazioni di questo livello”.

Dal 31 agosto al 5 settembre, dunque, Reggio Calabria sarà per una settimana uno dei punti di riferimento del tennis giovanile nazionale. Sui campi dello Sporting Stelle del Sud non si giocherà soltanto per un titolo italiano: si potrà osservare da vicino una generazione sulla quale il tennis femminile italiano sta costruendo il proprio futuro. Le partite sono aperte a tutta la cittadinanza in forma gratuita.