Cambio al vertice della Legione Carabinieri Calabria: Sciuto lascia, arriva il Generale Sabatino. Gli auguri dell’USIC

La Segreteria Regionale dell’USIC (Unione Sindacale Italiana Carabinieri) ha preso parte in data odierna alla cerimonia di avvicendamento al Comando della Legione Carabinieri “Calabria“, che ha visto il passaggio di consegne tra il Comandante cedente, Generale di Divisione Riccardo Sciuto, e il Comandante subentrante, Generale di Brigata Lorenzo Sabatino. In questa importante cornice istituzionale, la Segreteria Regionale rappresentata dai Consiglieri Gennaro Siano e Claudio Tommasino, “intende esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal Comandante uscente e formulare i migliori auguri a chi ne raccoglie il testimone”.

A farsi portavoce del sentimento del sindacato è il Segretario Generale Regionale USIC Calabria, Cav. dott. Andrea Calarota, che ha rilasciato la seguente dichiarazione: “A nome di tutta la Segreteria Regionale e degli iscritti, desidero rivolgere un sincero e profondo ringraziamento al Generale di Divisione Riccardo Sciuto per l’eccellente lavoro svolto durante il suo mandato. In questi anni abbiamo potuto apprezzare una proficua e costante collaborazione, ma soprattutto abbiamo riscontrato in lui una profonda sensibilità e una reale vicinanza alle necessità e alle problematiche del personale appartenente alla Legione Carabinieri Calabria. Il suo ascolto e il suo impegno sono stati un punto di riferimento fondamentale per il benessere dei nostri colleghi.”

In merito all’insediamento del nuovo vertice regionale, il Segretario Calarota ha poi aggiunto: “Contestualmente, desideriamo dare il nostro più caloroso benvenuto al nuovo Comandante della Legione, il Generale di Brigata Lorenzo Sabatino. Siamo certi che, sotto la sua guida, si potrà proseguire in continuità sulla strada della fattiva e leale collaborazione già intrapresa, mantenendo come obiettivo comune il bene, la tutela e la valorizzazione di tutto il personale che quotidianamente opera con sacrificio nel complesso territorio calabrese. Al Generale Sabatino rivolgiamo i nostri migliori auguri per un sereno e proficuo lavoro.”

“L’USIC Calabria ribadisce il proprio impegno a collaborare in modo costruttivo con l’Amministrazione, ponendosi sempre come interlocutore serio e propositivo per la salvaguardia dei diritti e il miglioramento delle condizioni di servizio delle donne e degli uomini dell’Arma dei Carabinieri”.