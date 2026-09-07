Cambio ai vertici della Questura di Messina: Francesco Cipriano trasferito a Milano, arriva Andrea Interdonato

La Questura di Messina saluta e ringrazia per l’ottimo lavoro svolto il Commissario Capo della Polizia di Stato Francesco Cipriano, trasferito presso la Questura di Milano. In Polizia dal 1997, il dottor Cipriano, sino ad oggi Dirigente dell’U.P.G.S.P. della Questura di Messina, ha iniziato la carriera di funzionario della Polizia di Stato nel 2020, quando, al termine del corso biennale di formazione per commissari, è stato assegnato alla Questura di Reggio Calabria con l’incarico di vice Dirigente alla Digos. Trasferito a Messina nel 2023, ha assunto la vice dirigenza della Divisione Anticrimine per poi, in seguito, approdare alle Volanti.

A partire da oggi, l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sarà ricoperto dal Commissario Capo della Polizia di Stato dottor Andrea Interdonato, già Vice Dirigente dello stesso ufficio. Entrato in Polizia nel 2018, il dottor Interdonato accede alla carriera di funzionario della Polizia di Stato nel 2022 ed è nominato Commissario Capo dopo il corso biennale di formazione. L’anno successivo, gli viene assegnata la vice dirigenza della Divisione Anticrimine della Questura di Cosenza. Trasferito a Messina, ha ricoperto incarichi impegnativi quali le dirigenze dei Commissariati sezionali Messina Sud e Nord. Il Questore di Messina, i funzionari e tutto il personale augurano al dottor Cipriano e al dottor Interdonato buon lavoro per i nuovi e prestigiosi incarichi che li attendono.