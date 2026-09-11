Calcio, nasce lo Sporting Club Taormina: giocherà in Promozione. Obiettivi e organigramma

Prende ufficialmente forma lo Sporting Club Taormina, una nuova realtà calcistica che si prepara a partecipare al Campionato di Promozione Siciliana con l’obiettivo di costruire una società seria, organizzata e ambiziosa, capace di unire competenza, esperienza, programmazione e un forte radicamento nel territorio. Il progetto punta a legare in maniera diretta la nuova società alla città di Taormina, dove sarà stabilita anche la sede del club. I colori sociali scelti per accompagnare il nuovo percorso saranno il bianco, il blu e l’azzurro, destinati a rappresentare l’identità dello Sporting Club Taormina dentro e fuori dal campo.

Lo Sporting Club Taormina si sviluppa a partire dall’esperienza dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica Futura, nell’ambito di un percorso societario, amministrativo e federale che è già stato avviato e che proseguirà nel rispetto delle procedure e delle tempistiche previste dagli organismi competenti. L’intenzione è quella di dare continuità alla struttura esistente, accompagnandola verso una nuova identità sportiva e territoriale legata a Taormina. In questo percorso, la nuova sede dello Sporting Club sarà proprio nella città ionica, rafforzando così il rapporto tra la società, il territorio e la comunità che il nuovo progetto intende rappresentare.

Dieci imprenditori a sostegno del nuovo club

Alla base del progetto c’è anche una significativa componente imprenditoriale. A sostenere lo Sporting Club Taormina sarà infatti un gruppo composto da dieci imprenditori, di cui otto italiani e due esteri di profilo internazionale. La maggior parte degli imprenditori italiani è siciliana. La compagine punta quindi a combinare radicamento territoriale, esperienza d’impresa e apertura internazionale, con l’obiettivo di accompagnare nel tempo la crescita sportiva, organizzativa e progettuale della nuova società.

Ferrara, Renzo e Costa: i primi nomi della struttura tecnica e dirigenziale

Il progetto è già entrato nella propria fase operativa e ha consentito di definire i primi tasselli della struttura tecnica e dirigenziale. Pasquale Ferrara sarà l’allenatore della prima squadra, Fabio Renzo ricoprirà il ruolo di direttore generale, mentre Giuseppe Costa sarà il team manager. Tre figure con esperienze maturate in differenti ambiti del calcio siciliano e professionistico, chiamate a costruire le fondamenta tecniche e organizzative dello Sporting Club Taormina in vista della prima stagione nel campionato di Promozione.

La panchina sarà affidata a Pasquale Ferrara, allenatore di grande esperienza e profondo conoscitore del calcio siciliano. Il suo percorso si è sviluppato attraverso numerose categorie, con esperienze sia all’interno di staff tecnici di rilievo sia come primo allenatore. Particolarmente significativo è stato il lungo rapporto con l’Igea Virtus, dove Ferrara ha lavorato al fianco, tra gli altri, di tecnici come Gaetano Auteri, Ezio Castellucci, Alberto Bollini, Loreno Cassia e Alfonso Ammirata. Nel suo percorso figura inoltre l’esperienza al Milazzo al fianco di Pasquale Marino.

Il curriculum di Ferrara è caratterizzato soprattutto dai campionati vinti e dalle promozioni conquistate. Nella stagione 1999/2000, con l’Igea Virtus, ha fatto parte dello staff tecnico come viceallenatore nella vittoria del campionato di Serie D e nella conseguente promozione in Serie C2. Nel 2011/2012, sempre con l’Igea Virtus, ha conquistato il campionato di Prima Categoria e la promozione in Promozione, mentre nel 2012/2013 è arrivata la vittoria del campionato di Promozione con il salto in Eccellenza.

Nella stagione 2014/2015 Ferrara ha poi guidato il Rocca di Caprileone alla vittoria del campionato di Promozione e alla promozione in Eccellenza. Più recentemente, nel 2022/2023, con la Nuova Igea Virtus ha vinto il campionato di Eccellenza conquistando la promozione in Serie D. Un percorso segnato da successi e salti di categoria, che testimonia la capacità del tecnico di costruire gruppi competitivi e affrontare campionati con obiettivi importanti. Esperienza, organizzazione, personalità e cultura del lavoro saranno i principi sui quali dovrà essere costruita l’identità tecnica della nuova squadra.

Fabio Renzo direttore generale

Il ruolo di direttore generale sarà invece ricoperto da Fabio Renzo, dirigente con un percorso sviluppato tra settore giovanile, calcio dilettantistico e professionismo. Laureato in Economia e in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione del Calcio, Renzo affianca alla formazione accademica un’esperienza tecnica e dirigenziale maturata direttamente sul campo. Allenatore abilitato UEFA B, nel corso degli anni ha ricoperto diversi incarichi tecnici, organizzativi e dirigenziali. Particolarmente significativa l’esperienza nel calcio professionistico con l’ACR Messina, dove nella stagione 2022/2023 ha svolto il ruolo di team manager della prima squadra nel campionato di Serie C-Lega Pro. Il bagaglio di competenze maturato sarà ora messo a disposizione dello Sporting Club Taormina, con il compito di coordinare l’organizzazione generale della nuova realtà calcistica.

Il ruolo di team manager sarà affidato a Giuseppe Costa, che porterà nella nuova società un’esperienza maturata anche nel calcio professionistico e particolarmente legata alla gestione delle dinamiche individuali e collettive del gruppo squadra. Nella stagione 2022/2023 Costa ha fatto parte dello staff dell’ACR Messina nel campionato di Serie C, ricoprendo il ruolo di Mental Trainer della prima squadra. Esperto di coaching strategico e performance applicata allo sport, nello Sporting Club Taormina sarà uno dei principali riferimenti organizzativi della squadra e svolgerà una funzione di raccordo tra calciatori, staff tecnico e società.

Con Pasquale Ferrara, Fabio Renzo e Giuseppe Costa vengono così definiti i primi punti fermi della struttura tecnica e dirigenziale dello Sporting Club Taormina. Parallelamente al completamento del percorso societario e amministrativo, la società sta lavorando alla composizione dello staff tecnico e alla costruzione della rosa che affronterà il prossimo Campionato di Promozione Siciliana.

L’obiettivo dichiarato è dare vita a una società capace di costruire il proprio percorso attraverso competenza, organizzazione, serietà, appartenenza e cultura del lavoro, con la volontà di essere competitiva già dalla prima stagione e, contemporaneamente, creare basi solide sulle quali programmare il futuro. Bianco, blu e azzurro saranno dunque i colori di una nuova storia calcistica che prende forma a Taormina, con l’ambizione di diventare nel tempo un punto di riferimento sportivo per la città e il territorio.