Calcio a 5, alla Nazionale alla prima squadra: Domenico Turiano pronto a trascinare la Futura

Si apre la settimana più importante per la Cadi Antincendi Futura, pronta a vivere il debutto ufficiale in campionato domenica 19 settembre sul campo del Formia. Una nuova annata agonistica che porta con sé entusiasmo e ambizioni, ma anche una grande novità: Domenico Turiano entra stabilmente a far parte della prima squadra guidata da mister Rocha. Un traguardo conquistato attraverso lavoro, sacrificio e un percorso di crescita costante. Il giovane talento della Futura arriva a questo appuntamento dopo un’estate ricca di soddisfazioni, con le convocazioni in Nazionale, i progetti Futsal Più e soprattutto il prestigioso bronzo italiano conquistato con l’Under 17.

Per Domenico Turiano il nuovo campionato rappresenta una grande occasione, ma anche una sfida da affrontare con il giusto atteggiamento. Il giovane calciatore racconta così il periodo di preparazione vissuto insieme ai compagni. “Un’estate sicuramente importante, perché non ci siamo mai fermati. Volevamo tornare e la voglia era tanta. Per me è una grande emozione e so che possiamo fare bene insieme”. La Futura si prepara dunque a un’annata importante, con un gruppo rinnovato e con la voglia di confermare il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni.

Il rapporto con mister Rocha e la voglia di imparare

Tra le novità più significative c’è anche l’arrivo del nuovo allenatore, una figura di grande esperienza chiamata a guidare la squadra in questa nuova fase. Turiano guarda con grande entusiasmo al lavoro del tecnico. “Non ha bisogno di presentazioni: non devo essere io a dire chi è, il suo nome parla da solo. Secondo me potrà dare una grossa mano a questo gruppo”. Una presenza importante per un giovane che ha sempre fatto della concretezza e del lavoro quotidiano i propri punti di forza. Nonostante i risultati già raggiunti, Domenico Turiano mantiene lo stesso atteggiamento che lo ha accompagnato fin qui: piedi per terra e grande disponibilità al sacrificio. L’obiettivo personale per questa stagione è chiaro, conquistare sempre più spazio nel gruppo della prima squadra. “Sicuramente so che devo stare sempre con i piedi per terra e che il percorso è ancora lungo. Quest’anno voglio cercare di trovare più minutaggio e so che con il lavoro ce la posso fare tranquillamente”.

Il percorso di Turiano si intreccia con quello di una società che negli ultimi anni ha saputo valorizzare il settore giovanile e portare i propri ragazzi ai massimi livelli del futsal nazionale. Con l’Under 17, la Futura ha vissuto una stagione straordinaria, arrivando fino alla finale italiana e sfiorando il titolo. “Sì, le giovanili: l’anno scorso abbiamo fatto grandi cose. In Under 17 abbiamo conquistato la finale, siamo andati vicini al titolo. Quest’anno sono sicuro che ci rifaremo, sono sicuro che possiamo puntare al titolo, perché il gruppo è forte, è unito e quindi siamo pronti a tutto”.

Le convocazioni azzurre e il riconoscimento del lavoro quotidiano

Le soddisfazioni personali non sono mancate. I progetti federali, le convocazioni in azzurro e il percorso condiviso con altri compagni rappresentano il segnale di quanto la Futura sia ormai diventata una realtà riconosciuta nel panorama nazionale. Per Turiano, però, ogni convocazione resta un risultato da conquistare giorno dopo giorno. “Assolutamente. La nazionale per me è stato un grande traguardo e ormai, magari, sembra anche scontato quando la fai più volte, però è sempre frutto di tanto lavoro e impegno che ci metto ogni giorno”.

La lunga attesa sta per terminare. Domenica 19 settembre la Cadi Antincendi Futura inizierà ufficialmente il proprio cammino sul campo del Formia, con una squadra pronta a misurarsi con nuovi obiettivi e nuove sfide. Tra le certezze c’è anche Domenico Turiano, ormai pronto a vivere il salto definitivo tra i grandi. Un ragazzo cresciuto con la maglia della Futura addosso, arrivato alla prima squadra con il talento, la fame e l’umiltà necessarie per continuare a crescere.