Calanna, torna il concorso di pittura “Incontro con gli emigranti”: appuntamento il 19 settembre

Il borgo di Calanna si prepara ad accogliere la 18ª edizione del Concorso di pittura “Incontro con gli emigranti”, in programma sabato 19 settembre 2026 nella suggestiva cornice del Museo archeologico C.da Ronzo di Calanna (Reggio Calabria). L’iniziativa propone due sezioni artistiche dedicate a differenti modalità espressive: la pittura meditata, dal tema “Gli ottant’anni della Repubblica”, e la pittura estemporanea, dedicata a “Le frazioni di Calanna”, offrendo agli artisti l’occasione di raccontare attraverso le immagini la storia, l’identità e il patrimonio del territorio.

La manifestazione prenderà il via alle ore 19:00 e sarà arricchita dall’accompagnamento musicale di Carlo Giordano “Onemanband”. Durante la serata è previsto anche un aperitivo per i partecipanti. Il concorso è promosso con il sostegno del Comune di Calanna, dell’Ente Pro Loco Italiane Calabria e di GAL Batir, con l’obiettivo di valorizzare l’arte, la memoria e le tradizioni locali. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 345 346 2563. La prenotazione è obbligatoria.