Calabria Vinyl Market torna a Reggio Calabria: 2 giorni per l’evento dedicato a dischi e vinili | INFO

Dopo aver attraversato le province calabresi con un calendario sempre più ricco di appuntamenti, Calabria Vinyl Market torna a Reggio Calabria per la seconda edizione dedicata al mondo del disco. L’appuntamento è in programma sabato 26 e domenica 27 settembre, dalle ore 9.30 alle 21, al Centro Commerciale Porto Bolaro, con ingresso gratuito. Nato per portare anche in Calabria la tradizione delle fiere del disco, Calabria Vinyl Market ha progressivamente assunto una dimensione regionale, costruendo una continuità di appuntamenti nelle diverse province e creando una rete capace di riunire espositori, collezionisti e appassionati di tutte le età.

Un percorso che conferma anche in Calabria il grande ritorno del formato fisico, con il vinile nuovamente al centro dell’interesse non soltanto dei collezionisti, ma anche di una nuova generazione di ascoltatori. La Gen Z ha infatti riscoperto il disco come oggetto di culto, capace di unire musica, estetica e design, oltre a restituire un’esperienza d’ascolto rituale e tangibile che lo streaming digitale non può riprodurre.

E accanto al vinile torna a farsi spazio anche il CD, per anni considerato destinato quasi esclusivamente agli scaffali dei collezionisti e oggi protagonista di una sorprendente riscoperta. Nel 2026 il supporto fisico continua così a trovare nuovi estimatori, trasformandosi anche in un oggetto personale da cercare, regalare e conservare.

A Porto Bolaro saranno presenti espositori provenienti da diverse parti d’Italia, con migliaia di vinili, CD, DVD, audiocassette, poster, t-shirt, gadget e rarità. Un percorso attraverso generi e decenni della musica: rock, punk, metal, psichedelica, folk, funky, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, musica classica, cantautorato italiano e molto altro.

Non mancherà la possibilità di vendere o scambiare i propri dischi direttamente con gli espositori, rendendo la fiera non soltanto un luogo dove acquistare, ma soprattutto uno spazio di incontro, confronto e condivisione tra persone accomunate dalla stessa passione. La seconda edizione di Reggio Calabria si inserisce quindi in un progetto che continua a crescere e a consolidarsi sul territorio, portando anche in riva allo Stretto il fascino della collezione e il valore emozionale della musica.