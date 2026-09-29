Calabria, tragico incidente sulla SS106: auto contro bici elettrica, un morto e traffico bloccato

Sulla strada statale 106 “Jonica” è provvisoriamente istituito il senso unico alternato al km 204,400 in direzione Taranto, nel territorio comunale di Cropani (CZ), a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto un’autovettura e una bici elettrica. Nell’impatto una persona è deceduta. Attualmente la corsia in direzione Taranto (crescente) è provvisoriamente chiusa. Si transita a senso unico alternato.

Sul posto sono presenti il personale Anas, le Forze dell’ordine e il personale del118 per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.