Calabria, Romeo: “grazie alla Consulta dei Calabresi nel Mondo valorizziamo legame con nostra terra”

“Ho partecipato con immenso piacere ai lavori della Consulta dei Calabresi nel Mondo. Ringrazio di cuore il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, per l’invito e per avermi dato l’opportunità di vivere questo momento importante. Un ringraziamento va anche al presidente Roberto Occhiuto e al consigliere regionale Orlandino Greco, che hanno creduto nella Consulta e contribuito a far ripartire, dopo sette anni, gli incontri in presenza dei consultori provenienti da tutto il mondo“. È quanto dichiarato, attraverso una nota stampa, da Joe Romeo, membro della Consulta dei Calabresi nel Mondo.

“Per me aver partecipato significa molto. Conosco bene il legame profondo che unisce i nostri corregionali all’estero alla Calabria, il loro amore per le nostre comuni tradizioni e la nostra cultura. Conosco anche le grandi potenzialità che questa straordinaria e numerosa comunità può rappresentare per il futuro della nostra terra.

Il nuovo percorso che si aprirà nelle prossime settimane è un impegno che porterò avanti con determinazione e serietà. Quando scelgo di mettermi in gioco, lo faccio fino in fondo: con onestà, lealtà e spirito di collaborazione. Lavorerò con tutti i membri della Consulta, con ascolto e dialogo, mettendo sempre al centro il bene collettivo e l’interesse della Calabria…

Abbiamo davanti una grande opportunità. Le radici non ci ricordano soltanto da dove veniamo: ci danno la forza per costruire il futuro verso cui vogliamo andare Insieme possiamo fare tanto per la nostra Calabria“, conclude Romeo.