Calabria, Regione e Prefetture insieme per la tutela del territorio: programmati nuovi interventi di prevenzione

Questo pomeriggio, presso la Cittadella regionale di Catanzaro, in un incontro organizzato d’intesa e in coordinamento tra il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e il prefetto di Catanzaro, Clemente Di Nuzzo, coordinatore dei prefetti della Calabria, il governatore, l’assessore all’Ambiente, Antonio Montuoro, e l’assessore all’Agricoltura e forestazione, Gianluca Gallo, insieme al direttore generale del Dipartimento Ambiente, Salvatore Siviglia, al direttore della Protezione Civile regionale Domenico Costarella, e ad altri dirigenti della Regione, hanno illustrato ai prefetti della Calabria e ai loro vicari il quadro degli interventi programmati e già effettuati sul territorio in materia di manutenzione e prevenzione del rischio.

Nel corso dell’incontro sono stati presentati il masterplan degli interventi di manutenzione ordinaria sul territorio, le attività sui corsi d’acqua e gli interventi di mitigazione del rischio.

E’ stato stabilito che ci saranno ulteriori momenti di confronto

Al centro del confronto anche una ricognizione degli interventi già effettuati e di quelli programmati, con l’obiettivo di definire insieme alle Prefetture ulteriori azioni preventive in vista dell’imminente arrivo della stagione autunnale e invernale. Al termine della riunione, è stato stabilito che ci saranno ulteriori momenti di confronto, propedeutici a quello odierno, promossi dalle Prefetture, di concerto con l’assessore Montuoro, con l’obiettivo di coinvolgere i sindaci dei Comuni e definire le azioni necessarie a mettere a terra gli interventi di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio.