Calabria protagonista al Forum dell’Indipendenza Italiana, Furgiuele: “confronto sul futuro della destra”

La Calabria sarà protagonista a Orvieto ’26, il Forum dell’Indipendenza Italiana in programma dal 18 al 20 settembre al Palazzo del Capitano del Popolo, dedicato quest’anno al tema “Il futuro dell’Italia. Il sovranismo sociale per una vera identità europea”. A rappresentare la Calabria sarà l’On. Domenico Furgiuele, deputato della Repubblica, responsabile regionale di Futuro Nazionale in Calabria e componente dell’Esecutivo nazionale del partito, impegnato anche nell’organizzazione delle direzioni tematiche nazionali.

Furgiuele interverrà sabato 19 settembre, alle ore 18.30, nella tavola rotonda “La destra italiana non è conservazione. Il centrodestra di governo e Futuro Nazionale”, moderata da Chicco Costini e alla quale prenderanno parte anche Daniele Dell’Orco, Lorenzo Gasperini, Massimo Magliaro e Caio Mussolini.

La presenza della delegazione calabrese si inserisce in una tre giorni che vedrà confrontarsi dirigenti nazionali di Futuro Nazionale, parlamentari, giornalisti, esponenti della società civile e rappresentanti del mondo sovranista europeo. Tra gli interventi previsti figurano quelli di Roberto Vannacci, Massimiliano Simoni, Edoardo Ziello, Antonio Rinaldi, Rossano Sasso, Laura Ravetto, Gianangelo Bof, Davide Bergamini, Attilio Pierro, oltre a Gianni Alemanno e numerosi ospiti del mondo dell’informazione e della cultura.

Particolare rilievo avrà la dimensione europea del Forum, con la presenza di Marc Jongen, europarlamentare di Alternative für Deutschland (AfD) e membro dell’Ufficio di Presidenza del gruppo Europa delle Nazioni Sovrane, che domenica mattina sarà protagonista dell’incontro dedicato alla crescita dei movimenti sovranisti europei e all’esperienza politica tedesca.

“La presenza della Calabria ad Orvieto – dichiara Furgiuele – testimonia il ruolo che il nostro territorio sta assumendo nella costruzione politica e organizzativa di Futuro Nazionale. Porteremo ad Orvieto la voce di una terra che vuole essere protagonista e non periferia delle scelte nazionali. Sarà soprattutto un’occasione di confronto sulla trasformazione della destra italiana e sulla costruzione di un progetto capace di mettere al centro identità, sovranità, comunità e interesse nazionale“.

Il Forum si concluderà domenica con gli interventi dei vertici di Futuro Nazionale e con le conclusioni di Gianni Alemanno e Roberto Vannacci, al termine di tre giornate dedicate ai grandi temi politici, economici, sociali e identitari che attraversano oggi l’Italia e l’Europa.