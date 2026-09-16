Calabria, Occhiuto racconta la sua sfida politica in un libro: “Il coraggio di governare”

Roberto Occhiuto affida a un libro il racconto della sua esperienza politica e istituzionale. Si intitola “Il coraggio di governare. Idee liberali, la forza di realizzarle” il volume scritto dal presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, edito da Piemme, che sarà disponibile nelle librerie a partire dal 29 settembre 2026. Il libro è già acquistabile in preorder sugli store digitali. Un’opera che, secondo la presentazione ufficiale, vuole essere una riflessione sul rapporto tra libertà, merito, responsabilità politica e capacità di amministrare, attraverso il percorso personale e istituzionale di Occhiuto, dalla formazione familiare fino ai ruoli di vertice ricoperti negli ultimi anni.

“Il coraggio di governare”: la storia personale di Occhiuto tra riscatto e impegno politico

Nel libro il governatore calabrese parte dalla propria esperienza personale per sviluppare una riflessione sul valore delle opportunità e della mobilità sociale. Nella presentazione viene sottolineato il tema di una società nella quale le condizioni di partenza non dovrebbero determinare il futuro delle persone. “In un Paese davvero liberale, l’origine sociale non dovrebbe segnare in modo aprioristico il destino di una persona. Il punto da cui parti non dovrebbe decidere il punto in cui puoi arrivare. Non dovrebbe stupire che il figlio di un fruttivendolo sia diventato presidente di Regione: dovrebbe stupire che in Italia una storia così non sia ancora del tutto normale”, si legge nella descrizione del volume.

Il racconto attraversa anche gli anni della giovinezza di Roberto Occhiuto, descrivendo il percorso che lo ha portato dalla realtà familiare fino all’impegno pubblico. “Prima di diventare presidente di Regione e dirigente politico, Roberto Occhiuto è stato il bambino che leggeva i temi al padre che non aveva avuto la possibilità di studiare, il ragazzo che ha vissuto il fallimento dell’attività di famiglia e lo studente che vendeva enciclopedie porta a porta per guadagnarsi l’indipendenza”, viene evidenziato nella presentazione del libro.

Dalla Calabria alla politica nazionale: le sfide raccontate nel volume

“Il coraggio di governare” affronta anche alcuni dei principali temi che hanno caratterizzato l’attività amministrativa e politica di Occhiuto negli ultimi anni. Tra questi vengono citate la gestione della sanità pubblica, le politiche energetiche europee, il confronto con gli alleati di governo e il tema delle migrazioni. Il libro viene presentato come una testimonianza sul significato del governo quotidiano delle istituzioni, con particolare attenzione al rapporto tra decisioni politiche e risultati concreti. La prospettiva proposta è quella di un amministratore chiamato a confrontarsi con problemi complessi, cercando un equilibrio tra sviluppo economico, sostenibilità dei conti pubblici e tutela dei diritti individuali.

Un manifesto liberale e riformista secondo la presentazione dell’editore

Nella descrizione del volume, “Il coraggio di governare” viene definito un testo di impostazione riformista, garantista e orientato al futuro, rivolto a chi considera la politica uno strumento per affrontare i cambiamenti della società. Da questa straordinaria scuola di vita nasce la convinzione profonda che guida ogni pagina di questo libro: la libertà non è un privilegio di partenza, ma una conquista da garantire a tutti”, viene spiegato nella presentazione. Il libro rappresenta quindi un nuovo tassello nella comunicazione pubblica del presidente della Regione Calabria, che attraverso il volume racconta la propria idea di politica e amministrazione, mettendo al centro il tema della capacità di trasformare le idee in azioni concrete.