Calabria, nuovi manager della sanità e 48 milioni per Reggio: dalla Giunta regionale via libera ai fondi per Sambatello e Gallico-Gambarie

La Giunta regionale della Calabria, nella seduta odierna, vara una serie di provvedimenti che interessano sanità, infrastrutture, ambiente e politiche giovanili. Su proposta del presidente Roberto Occhiuto sono stati nominati i nuovi vertici di alcune Aziende del Servizio di sanità regionale, mentre per il territorio di Reggio Calabria arrivano importanti stanziamenti per due opere strategiche: il completamento del progetto Gallico-Gambarie e la realizzazione e gestione dell’impianto di trattamento dei rifiuti a Sambatello.

I dettagli della Giunta di oggi presieduta dal presidente Roberto Occhiuto

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, ha proceduto alla nomina dei vertici, che si insedieranno dopo la firma dei contratti, di alcune Aziende del Servizio sanitario regionale. In particolare, Angelo Vittorio Sestito è stato nominato direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, Simona Carbone direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro, Maria Mariani direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e Antonio Battistini commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. È stato inoltre confermato l’incarico di Vitaliano De Salazar quale direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza.

Dalla Giunta regionale via libera ai fondi per Sambatello e Gallico-Gambarie

Decisa, su istanza del dipartimento Infrastrutture, l’iscrizione in bilancio della somma di 17.674.130,29 da destinare al finanziamento del “Progetto a cavallo Gallico-Gambarie III Lotto. Tratto Mulini di Calanna – svincolo per Podargoni – Santo Stefano d’Aspromonte – II Fase”. La Giunta ha, infine, disposto, su istanza del Dipartimento per la Sostenibilità ambientale, l’iscrizione in bilancio di 30.633.469, 08 euro per finanziare la realizzazione e la gestione dell’impianto di trattamento dei rifiuti urbani in località Sambatello di Reggio Calabria.

Approvata la proposta di modifica dei confini territoriali tra i Comuni di Zambrone e Zaccanopoli

Con un’altra delibera del presidente Occhiuto è stata, poi, approvata la proposta di modifica dei confini territoriali tra i Comuni di Zambrone e Zaccanopoli, in provincia di Vibo Valentia, per procedere all’indizione del referendum consultivo della popolazione interessata alla proposta di legge n. 57/13^, presentata dal consigliere regionale Vito Pitaro. Il provvedimento prende atto della deliberazione del Consiglio regionale n. 77/2026.

Deliberato il regolamento di attuazione della legge regionale 7/2025 sulla disciplina dell’agricoltura sociale in Calabria

Deliberato anche il regolamento di attuazione della legge regionale 7/2025 sulla disciplina dell’agricoltura sociale in Calabria. Il testo definisce gli aspetti necessari all’applicazione della normativa, con particolare riferimento ai requisiti richiesti dagli operatori di agricoltura sociale, alle modalità di riconoscimento e di iscrizione nell’elenco regionale e allo svolgimento delle relative attività.

Approvato la delibera relativa alla ripartizione del Fondo per le politiche giovanili

Su indicazione dell’assessore all’Istruzione, Eulalia Micheli, l’Esecutivo regionale ha approvato la delibera relativa alla ripartizione del Fondo per le politiche giovanili per gli anni 2024, 2025 e 2026, con la rimodulazione del Piano triennale “La Calabria e i giovani protagonisti” e l’approvazione del Piano finanziario dettagliato per l’annualità 2026. L’atto modifica il Piano triennale già approvato, prevedendo per le annualità 2025 e 2026 lo scorrimento della graduatoria dell’Avviso pubblico “Giovani Creativi FPG 2024”, in luogo dell’attivazione di un nuovo bando. La scelta è finalizzata a dare risposta all’elevato numero di progetti risultati ammissibili, valorizzando le candidature già selezionate e garantendo, al contempo, maggiore efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.

A tale scopo, vengono riallocate sull’intervento “Giovani Creativi” anche le risorse previste per le annualità 2025 e 2026 del progetto “University Sport Young Community”, pari complessivamente a 400 mila euro. L’intervento “Giovani Creativi” raggiunge così una dotazione finanziaria complessiva di oltre 1,78 milioni di euro, mentre restano confermate le risorse destinate alle altre azioni previste dal Piano, tra cui “University Sport Young Community” per l’annualità 2024 e le attività di comunicazione e sensibilizzazione. La delibera approva inoltre il Piano finanziario annuale 2026, a seguito dell’assegnazione alla Regione Calabria di ulteriori risorse pari a 557.642 euro, e prende atto dello stato di attuazione degli interventi programmati per il 2025.

Importante nomina per il rettore Greco

Deliberati inoltre alcuni provvedimenti dell’assessore al Bilancio, Patrimonio e Transizione digitale, Marcello Minenna, tra cui la nomina del professor Gianluigi Greco, Magnifico Rettore dell’Università della Calabria e presidente del Comitato di coordinamento per la Strategia nazionale per l’Intelligenza artificiale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a componente esperto dell’Ufficio regionale per l’Intelligenza artificiale, con il compito di coordinarne le attività scientifiche.