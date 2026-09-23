Calabria, nasce “Parliamone Insieme”: supporto psicologico gratuito nelle Case della Comunità e assistenza online h24

Un nuovo servizio dedicato al benessere psicologico dei cittadini prende forma in Calabria. Giovedì 24 settembre, alle ore 10, presso la sala verde della Cittadella regionale di Catanzaro, sarà presentato il progetto “Parliamone Insieme”, l’iniziativa della Regione Calabria pensata per garantire un supporto psicologico gratuito, accessibile e vicino alle comunità. Il progetto punta a rafforzare la rete territoriale attraverso la presenza di psicologi nelle Case della Comunità e attraverso una linea di assistenza psicologica online attiva 24 ore su 24, offrendo ai cittadini un punto di riferimento per affrontare difficoltà e bisogni legati alla sfera psicologica.

Alla conferenza stampa di presentazione interverranno il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, l’assessore al Welfare Pasqualina Straface e la direttrice generale del Dipartimento per l’Inclusione sociale, la sussidiarietà e il welfare di Comunità Iole Fantozzi. L’incontro sarà l’occasione per illustrare finalità, modalità operative e prospettive del nuovo servizio, che nasce con l’obiettivo di rendere il sostegno psicologico maggiormente integrato con il sistema sanitario territoriale.

Alla mattinata prenderanno parte anche i 48 psicologi che saranno coinvolti nel progetto. Al termine della conferenza stampa, i professionisti firmeranno i contratti di assunzione con le Aziende sanitarie provinciali della Calabria, dando così avvio alla fase operativa dell’iniziativa. Con “Parliamone Insieme”, la Regione Calabria avvia un modello di assistenza psicologica basato sulla prossimità, con l’obiettivo di portare il supporto direttamente nei territori e offrire ai cittadini nuovi strumenti di ascolto e accompagnamento.