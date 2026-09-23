Calabria, misterioso ritrovamento in mare a Belvedere Marittimo: recupero di un presunto ordigno bellico dopo la segnalazione di un cittadino

Sono in corso da questa mattina a Belvedere Marittimo, sul Tirreno cosentino, operazioni per la rimozione di un presunto ordigno bellico in uno specchio d’acqua nei pressi di Capo Tirone, nel tratto antistante una clinica privata. Coordinati dalla prefettura di Cosenza sono in azione personale del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza, della Guardia costiera dell’Ufficio circondariale marittimo di Cetraro e dei carabinieri della Compagnia di Scalea per il supporto da terra. Il presunto residuato è stato individuato ad agosto scorso a seguito della segnalazione di un cittadino e la Guardia costiera ha interdetto l’area ad ogni attività, dalla balneazione alla navigazione, per un raggio di 300 metri. Terminate le operazioni di rimozione, il presunto ordigno sarà fatto brillare in un’area sicura.