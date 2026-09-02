Calabria, la sanità cerca personale: Azienda Zero bandisce concorsi per 33 posti

La sanità calabrese punta a rafforzare i propri organici con nuovi inserimenti a tempo pieno e indeterminato. Nei giorni scorsi Azienda Zero Calabria ha pubblicato due nuovi concorsi finalizzati all’assunzione di 33 figure professionali da destinare alle strutture del Servizio sanitario regionale, con l’obiettivo di rispondere alle persistenti carenze di personale che interessano diverse aziende sanitarie provinciali. La procedura più rilevante riguarda il reclutamento di 32 ostetriche, una figura professionale fondamentale per garantire continuità assistenziale nei reparti e negli ambulatori dedicati alla salute materno-infantile. A questo si aggiunge un secondo concorso per l’assunzione di un dirigente medico specializzato in medicina nucleare, destinato all’Azienda ospedaliero universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro. Il nuovo piano di assunzioni rappresenta un intervento mirato per affrontare una delle principali criticità del sistema sanitario regionale: la carenza di personale sanitario, che negli ultimi anni ha reso più complessa la gestione dei servizi e la copertura dei turni nelle strutture pubbliche.

Concorso per 32 ostetriche: ecco come saranno distribuiti i posti nelle Asp calabresi

Il concorso con il maggior numero di posti disponibili riguarda le ostetriche, professioniste che saranno assegnate agli enti del Servizio sanitario calabrese sulla base dei fabbisogni comunicati dalle singole strutture. La distribuzione dei posti tiene conto delle necessità espresse dalle aziende sanitarie provinciali. L’Asp di Reggio Calabria è quella che beneficerà del numero più elevato di nuove assunzioni, con 12 ostetriche richieste. Seguono l’Asp di Crotone, alla quale sono stati assegnati 8 posti, l’Asp di Catanzaro, con 7 unità, e l’Asp di Cosenza, che potrà contare su 5 nuove figure professionali. L’inserimento di queste risorse punta a garantire un maggiore equilibrio nella disponibilità di personale all’interno dei reparti e dei servizi territoriali, rafforzando l’assistenza alle pazienti e migliorando la capacità operativa delle strutture coinvolte.

Carenza di graduatorie e necessità di personale: le ragioni alla base del reclutamento

L’avvio delle procedure concorsuali nasce dalla necessità di intervenire su una situazione caratterizzata dalla mancanza di graduatorie vigenti per la figura professionale richiesta e dalla contemporanea esigenza di assicurare la presenza di personale qualificato nelle strutture sanitarie regionali. La carenza di operatori rappresenta infatti una delle problematiche più rilevanti per il comparto sanitario pubblico, con effetti sulla programmazione dei servizi e sulla capacità delle aziende di garantire una risposta adeguata ai bisogni dei cittadini. Prima dell’effettivo avvio del concorso per le 32 ostetriche è prevista una procedura di mobilità volontaria esterna. Attraverso questo passaggio potranno essere individuati eventuali professionisti già in servizio presso altre amministrazioni pubbliche interessati a trasferirsi nelle aziende sanitarie calabresi. La mobilità costituisce uno strumento previsto per favorire il riequilibrio degli organici e valorizzare le professionalità già presenti nel sistema pubblico, prima di procedere al reclutamento attraverso il concorso.

Nuovo dirigente medico in medicina nucleare per l’Università ospedaliera Renato Dulbecco di Catanzaro

Accanto al maxi reclutamento delle ostetriche, Azienda Zero ha pubblicato anche un secondo avviso per l’assunzione di un dirigente medico specializzato in medicina nucleare. Il professionista selezionato sarà destinato all’Azienda ospedaliero universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro, una delle principali realtà sanitarie della Calabria. L’inserimento di una nuova figura dirigenziale mira a rafforzare un settore altamente specialistico, fondamentale per attività diagnostiche e terapeutiche che richiedono competenze avanzate. Anche questa procedura si inserisce nel percorso di potenziamento delle risorse umane avviato per rispondere alle esigenze delle strutture sanitarie regionali e garantire una maggiore efficienza nell’erogazione delle prestazioni.