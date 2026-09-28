Calabria, la protesta dei trattori blocca la SS106: agricoltori contro caro carburante e costi alle stelle

Dalle otto di questa mattina si registra traffico a rilento, con lunghe code di auto, lungo la strada statale 106 e la strada statale 107, all’altezza della rotatoria di localita’ Passovecchio dove e’ scattata la protesta degli agricoltori contro il caro carburante, al pari di quanto sta avvenendo in diverse altre zone della Calabria. Organizzata dal Gruppo agricoltori del crotonese, la protesta sta condizionando la circolazione e creando disagi agli automobilisti diretti verso Crotone, soprattutto per chi entra in citta’ dalla strada statale 106, ma anche dalle statali 107 silana-crotonese e 107 bis, con provenienza dai comuni limitrofi. Sulla rotatoria di localita’ Passovecchio sono presenti numerosi mezzi agricoli che rallentano notevolmente la circolazione. Oltre al caro gasolio gli agricoltori lamentano l’aumento delle altre spese sostenute dalle aziende, dai fertilizzanti all’energia, fino ai costi di trasporto e produzione che stanno incidendo sulla redditivita’ delle aziende agricole. La protesta, con il presidio sulla statale 106, potrebbe proseguire anche nei prossimi giorni.