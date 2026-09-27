Calabria, la proposta di Conte sulla sanità: “creiamo un fondo nazionale per ridurre le liste d’attesa”

La sanità pubblica e il problema delle liste d’attesa sono stati al centro dell’intervento di Giuseppe Conte a Diamante, dove il presidente del Movimento 5 Stelle ha concluso la Summer School del Movimento. Parlando con i giornalisti nella località del Cosentino, Conte ha affrontato il tema delle difficoltà del sistema sanitario italiano, con un riferimento diretto anche alla situazione della Calabria, regione che il leader pentastellato ha dichiarato di conoscere dopo numerose visite sul territorio. La proposta avanzata riguarda l’istituzione di un fondo perequativo nazionale attraverso il quale, secondo Conte, la sanità privata dovrebbe contribuire al rafforzamento del servizio sanitario pubblico con l’obiettivo di intervenire sulle lunghe attese per visite ed esami.

Conte sulla sanità in Calabria: “c’è ancora tanto da fare”

Nel suo intervento a Diamante, Giuseppe Conte ha ricordato il rapporto maturato negli anni con la Calabria, sottolineando la conoscenza delle problematiche che riguardano il territorio, in particolare nel settore sanitario. “Ho girato in lungo e in largo la Calabria molte volte. Conosco bene la realtà anche sanitaria di questa regione. C’è ancora tanto da fare e c’è tanto da fare in tutta Italia perché le liste d’attesa sono ancora lunghissime”, ha dichiarato il presidente del Movimento 5 Stelle. Le liste d’attesa sanitarie rappresentano infatti uno dei temi più discussi nel dibattito pubblico nazionale, con cittadini che in molte aree del Paese segnalano difficoltà nell’accesso tempestivo a prestazioni specialistiche, visite diagnostiche ed esami.

La proposta del fondo perequativo per sostenere la sanità pubblica

Nel corso del confronto con i giornalisti, Conte ha illustrato una nuova iniziativa collegata al progetto politico di Nova, definendola una proposta innovativa per affrontare il problema dei tempi di attesa. “Noi per questo abbiamo proposto con Nova, con i cittadini che hanno partecipato, una nuova iniziativa rivoluzionaria: creiamo un fondo perequativo, lo istituiamo a livello nazionale perché le cliniche private, quindi la sanità privata che in questo momento si sta arricchendo, offra un contributo alla sanità pubblica per ridurre le liste d’attesa”, ha spiegato Conte.

Il confronto sul futuro della sanità italiana al centro della Summer School M5S

L’intervento di Giuseppe Conte è arrivato al termine della Summer School del Movimento 5 Stelle, appuntamento organizzato a Diamante che ha riunito esponenti politici, amministratori, attivisti e cittadini per discutere delle principali questioni nazionali. Tra i temi affrontati durante l’iniziativa, la sanità ha avuto un ruolo centrale, insieme alle prospettive economiche e sociali del Paese. La proposta del fondo perequativo nazionale si inserisce quindi nel dibattito sulla necessità di rafforzare il Servizio sanitario nazionale, tema che negli ultimi anni è tornato al centro dell’agenda politica a causa delle difficoltà legate all’accesso alle cure e alla carenza di risorse in diversi territori.