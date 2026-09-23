Calabria, gasolio annacquato nella stazione di servizio: sequestrati 13 mila litri di carburante e denunciato il gestore

Le indagini della Guardia di Finanza sono partite dopo le segnalazioni di diversi automobilisti che avevano riscontrato gravi danni alle proprie vetture dopo il rifornimento. Nel gasolio trovati oltre 500 litri d’acqua

distributore benzina
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Avrebbe diluito il gasolio con acqua provocando, così, danni a diversi automobilisti che si erano fermati a fare rifornimento nella sua stazione di servizio. Per questo motivo il gestore dell’impianto è stato denunciato in stato di libertà per frode in commercio dai finanzieri del Comando provinciale di Crotone che hanno anche sequestrato circa 13mila litri di gasolio annacquato oltre a due cisterne e 8 colonnine di erogazione. In particolare, nel corso dei controlli, i finanzieri hanno riscontrato la presenza di 513,5 litri di acqua su un totale di 12.797 litri di prodotto (pari al 4,01%), una quantità tale, secodo gli investigatori, “da documentare un gravissimo malfunzionamento, se non un danno strutturale dell’impianto, idoneo a danneggiare gravemente le vetture dei clienti“.

Ed è stata porprio una fitta serie di esposti e segnalazioni presentati da cittadini che avevano riscontrato improvvisi e gravi danni meccanici alle proprie autovetture subito dopo aver effettuato il rifornimento che sono scattate le indagini. Gli accertamenti tecnici e i riscontri eseguiti dalle Fiamme gialle hanno poi confermato le anomalie segnalate.

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