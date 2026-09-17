Calabria For Africa, una serata di solidarietà per sostenere le comunità africane

Immagini, testimonianze e musica per raccontare i risultati raggiunti in Africa e sostenere un nuovo obiettivo. Sabato 19 settembre, alle ore 19, l’associazione Calabria For Africa promuove “Marafiki wa shambani – Amici della fattoria 2026”. L’incontro, riservato agli invitati, si svolgerà negli spazi del B&B Amica di Corigliano-Rossano. A presentare la serata sarà la giornalista Antonia Russo di Informazione&Comunicazione.

Come spiega Giuseppe Policriti, presidente dell’associazione, l’iniziativa prosegue la progettualità avviata lo scorso anno. Il nuovo intervento dell’associazione punta a completare una filiera che parte dall’allevamento e arriva alla lavorazione, alla conservazione e alla vendita dei prodotti. Un percorso pensato per offrire alle comunità locali dei territori africani interessati nuove opportunità e una maggiore autonomia.

Attraverso immagini e testimonianze, il pubblico potrà conoscere la vita quotidiana nei territori in cui operano medici, religiose e volontari. È previsto anche un collegamento con Nairobi e con la missione delle Suore Francescane Missionarie di Assisi, diretta dalla madre superiora suor Charity.

La serata comprenderà momenti musicali, interventi e una raccolta fondi destinata al progetto.

Gli organizzatori ringraziano il B&B Amica, che sostiene l’iniziativa concedendo gratuitamente la location e contribuendo concretamente alla realizzazione dell’evento.