Calabria, fermato per un controllo lancia la cocaina dal finestrino: arrestato 42enne

Un controllo dei carabinieri sul lungomare di Falerna si è trasformato in un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Un 42enne di Lamezia Terme è stato fermato dai militari durante un servizio di pattugliamento e, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe tentato di disfarsi della droga lanciando un involucro dal finestrino dell’auto. All’interno del pacchetto recuperato dai carabinieri erano presenti 70 grammi di cocaina, successivamente sequestrati. Per l’uomo è scattato l’arresto ed è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme, che coordina le indagini.

Il controllo sul lungomare di Falerna e il tentativo di disfarsi della droga

L’episodio si è verificato nell’ambito dei normali servizi di controllo del territorio predisposti dai carabinieri sul litorale della provincia di Catanzaro. Durante una pattuglia sul lungomare di Falerna, i militari hanno fermato un’autovettura per un controllo. Secondo la ricostruzione fornita dagli investigatori, nel corso delle verifiche il conducente avrebbe cercato di liberarsi dell’involucro contenente lo stupefacente, lanciandolo dal finestrino del mezzo. Il gesto, però, non è sfuggito ai carabinieri, che hanno immediatamente recuperato il materiale e proceduto al sequestro. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che si trattava di cocaina per un peso complessivo di circa 70 grammi, una quantità ritenuta significativa e compatibile, secondo gli investigatori, con un’attività di spaccio.

La cocaina sequestrata avrebbe fruttato circa 6mila euro

La droga recuperata dai militari, secondo le valutazioni degli investigatori, avrebbe potuto generare un guadagno di circa 6mila euro qualora fosse stata immessa nelle piazze di spaccio del litorale lametino. Il sequestro rappresenta dunque un importante intervento nell’ambito del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nella zona costiera, dove i controlli delle forze dell’ordine puntano a individuare e bloccare i canali di approvvigionamento della droga destinata al mercato locale.

Arresto disposto dalla Procura di Lamezia Terme

Al termine delle operazioni, il 42enne di Lamezia Terme è stato dichiarato in arresto e trasferito presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa della convalida del provvedimento. La vicenda resta ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme proseguiranno per chiarire ogni ulteriore elemento relativo alla provenienza della sostanza e all’eventuale destinazione della droga sequestrata.