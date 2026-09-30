Calabria e Sicilia, nuovi Cpr per i migranti: Piantedosi annuncia il piano del Viminale

Sui Centri di permanenza per i rimpatri “continueremo a lavorare all’attivazione di ulteriori 106 posti in strutture già esistenti in Sicilia, Sardegna e Lazio e abbiamo avviato, inoltre, le procedure per la realizzazione di nuove strutture: 1 in Campania, 2 in Trentino Alto-Adige, 1 in Calabria, 1 in Toscana e 1 in Emilia Romagna“. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi al question time alla Camera. Piantedosi ha annunciato che “nel prossimo Consiglio ‘Gai’ (che riunisce i ministri della Giustizia e degli Interni – ndr), previsto per i primi di ottobre, la Commissione europea presenterà un piano di azione per prevenire e contrastare gli arrivi illegali improvvisi di massa dei migranti con l’intento di rafforzare la cooperazione tra i Paesi membri, consolidare le frontiere esterne dell’Ue, smantellare il traffico dei migranti e potenziare i rimpatri“.