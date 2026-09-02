Calabria Colleziona 2026: a Rende torna il grande evento dedicato alla storia, alla memoria e al collezionismo

Torna il 12 e 13 settembre 2026 all’Hotel San Francesco di Rende la seconda edizione di “Calabria Colleziona”, l’evento imperdibile per appassionati di numismatica, filatelia, cartofilia e collezionismo d’epoca. Ingresso gratuito. Il fascino senza tempo della storia, il valore della memoria e la passione per il dettaglio tornano protagonisti al Sud Italia. Dopo il grande successo del debutto, l’Associazione Culturale “Collezionare Rende” è lieta di annunciare la Seconda Edizione di Calabria Colleziona, il convegno commerciale e culturale che si candida a diventare uno dei punti di riferimento più prestigiosi per il collezionismo nel Mezzogiorno.

L’appuntamento è fissato per il weekend del 12 e 13 settembre 2026 nella raffinata e accessibile cornice dell’Hotel San Francesco di Rende (CS), una location d’eccezione pronta ad accogliere espositori qualificati, periti, studiosi e semplici curiosi da ogni angolo d’Italia.

Un viaggio tra rarità, arte e memoria storica

Calabria Colleziona non è un semplice mercatino, ma un vero e proprio salone culturale dove ogni oggetto racconta una storia, testimonia un’epoca e custodisce un frammento di identità collettiva.

L’ampia sala espositiva ospiterà un panorama merceologico vasto e selezionato, in grado di soddisfare tanto il collezionista esigente alla ricerca del pezzo raro quanto l’appassionato desideroso di fare un tuffo nel passato.

Tra i settori principali presenti in fiera:

Numismatica: Monete antiche, medievali, moderne e contemporanee, con particolare attenzione alle emissioni storiche del Meridione, cartamoneta e banconote da collezione.

Filatelia e Storia Postale: Francobolli rari, annulli, documenti di posta aerea, lettere prefilateliche e testimonianze storico-postali.

Cartofilia e Stampa Antica: Cartoline d’epoca, stampe, mappe storiche, fotografie e documenti di pregio.

Collezionismo Vintage e Pop: Giocattoli d’epoca (da latta a modellismo), celebri figurine di calciatori e album storici, dischi in vinile e memorabilia.

Militaria e Devozione: Oggettistica militare storica, medaglistica e una ricercata selezione di immaginette sacre (santini) di alto valore iconografico e culturale.

Non solo scambio: cultura, dibattiti e incontri

La mission dell’Associazione Collezionare Rende, guidata da un team organizzativo e scientifico di primo piano, è quella di diffondere la cultura del collezionismo come strumento di tutela del patrimonio storico.

Durante le due giornate di manifestazione, l’area espositiva sarà animata da mostre tematiche, dibattiti e incontri culturali, offrendo importanti momenti di approfondimento per comprendere l’evoluzione storica del territorio attraverso le monete, i documenti postali e le testimonianze cartacee.

Sarà inoltre un’occasione d’oro per consultare esperti e periti per valutazioni, perizie e consigli di conservazione.

Comfort e logistica: Un evento a misura di visitatore ed espositore

Per garantire la migliore esperienza possibile a commercianti, convegnisti e visitatori, l’organizzazione ha predisposto una logistica impeccabile all’interno dell’Hotel San Francesco: