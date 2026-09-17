Calabria, caos al Pronto soccorso di Rossano: distrugge gli arredi e aggredisce una guardia giurata

Giunta al pronto soccorso dell’ospedale “Nicola Giannettasio” di Rossano (Cosenza) insieme alla madre, all’improvviso, una giovane ha distrutto parte degli arredi della sala dove aveva appena terminato il triage. In seguito è intervenuto un addetto alla sicurezza dell’ospedale che è stato colpito al naso dalla giovane in preda ad un evidente stato di alterazione psichica. Da quanto si è appreso la giovane donna avrebbe problemi di natura psichiatrica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano per gli accertamenti del caso.