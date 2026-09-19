Calabria, Antoniozzi e Loizzo: “l’appello degli idonei calabresi non può rimanere inascoltato”

“L’ennesimo appello degli idonei calabresi non può rimanere inascoltato”. Lo dichiarano i deputati Alfredo Antoniozzi e Simona Loizzo di FdI e Lega. “Ringraziamo Luana Tassone e il suo gruppo per averci citato ma riteniamo di avere fatto solo il nostro dovere di parlamentari. Bisogna modificare la legge regionale e accogliere le istanze dei comitati e questo devono farlo tutte le forze politiche. Come centrodestra riteniamo importante ribadire che attraverso le azioni significative si cresce. Lo ha dimostrato il governo Meloni con il bollo auto. Favorire nell’inerzia l’antipolitica sarebbe un errore non indifferente. Ed è per questo che confidiamo nel consiglio regionale”, concludono i due parlamentari del centrodestra.