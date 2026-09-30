Calabria, agevolazioni sui trasporti per i Carabinieri a rischio: UNARMA chiede certezze alla Regione

Alla vigilia della scadenza dell’attuale periodo di validità delle agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico regionale, il Segretario Generale Regionale di UNARMA Calabria, Fabio Riccio, ha avuto un’interlocuzione con l’On. Filippo Mancuso, Vicepresidente della Regione Calabria, per “rappresentare le difficoltà che stanno interessando la concreta fruizione degli abbonamenti agevolati destinati anche agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Si tratta di una misura di particolare importanza per il personale che utilizza quotidianamente il trasporto pubblico per raggiungere la sede di servizio. La normativa regionale riconosce infatti specifiche agevolazioni tariffarie agli appartenenti alle Forze di Polizia, alle Forze Armate e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nei limiti delle risorse disponibili”, afferma Fabio Riccio.

“Abbiamo rappresentato all’Onorevole Mancuso una questione estremamente concreta. Un’agevolazione prevista e destinata a chi ogni giorno utilizza il trasporto pubblico per raggiungere il proprio posto di lavoro deve poter essere garantita con continuità. Il problema non riguarda un privilegio, ma la possibilità per un Carabiniere pendolare di sapere con certezza se potrà continuare a usufruire di una misura che incide direttamente sulle spese quotidiane e sul bilancio familiare”.

“Nel corso dell’interlocuzione, secondo quanto riferito, l’on.Mancuso ha manifestato disponibilità a intervenire interessando il collega di giunta assessore gianluca Gallo che detiene la delega ai trasporti e che già da tempo ha attenzionato il problema”. Riccio prosegue: “abbiamo apprezzato l’attenzione dimostrata dall’Onorevole Mancuso e l’impegno assunto. Ora, però, è necessario che alle parole seguano gli atti. L’obiettivo deve essere quello di evitare interruzioni e garantire ai colleghi la possibilità di programmare i propri spostamenti senza trovarsi ogni anno nell’incertezza”.

“Per UNARMA Calabria il tema assume particolare rilevanza in una fase nella quale il costo degli spostamenti incide sempre maggiormente sulle famiglie. Non stiamo chiedendo privilegi e non stiamo chiedendo regali. Stiamo chiedendo certezza. Ci sono Carabinieri che ogni giorno percorrono decine o centinaia di chilometri per raggiungere la propria sede di servizio. Per loro il trasporto pubblico rappresenta una necessità concreta e l’agevolazione tariffaria può significare un risparmio importante. Una misura di sostegno non può essere percepita come temporanea o incerta. Se viene riconosciuta, devono essere garantite le condizioni economiche e amministrative perché possa essere realmente utilizzata”.

“UNARMA Calabria seguirà quindi l’evoluzione dell’iniziativa annunciata e l’eventuale percorso dell’emendamento, verificando che l’impegno assunto possa tradursi in una soluzione concreta e in tempi compatibili con le esigenze del personale”. Fabio Riccio conclude: “Il sindacato deve stare sui problemi e, soprattutto, cercare le soluzioni. Oggi abbiamo rappresentato direttamente alla Regione una difficoltà che riguarda concretamente i nostri colleghi. Abbiamo ricevuto attenzione e un impegno preciso. Adesso seguiremo gli sviluppi senza abbassare la guardia. Perché un beneficio riconosciuto sulla carta deve essere un beneficio realmente fruibile. Le parole aprono le porte. Sono i fatti a dare risposte ai colleghi”.