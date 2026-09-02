Calabria, 8 milioni per le competenze linguistiche degli studenti: approvate le graduatorie per la mobilità internazionale

Con un decreto pubblicato in data odierna sono state approvate le graduatorie provvisorie dell’Avviso pubblico “Potenziamento delle competenze linguistiche”, finanziato nell’ambito del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027, destinato a sostenere progetti di mobilità transnazionale e percorsi formativi all’estero. La dotazione finanziaria dell’intervento è stata inoltre incrementata da 6 a 8 milioni di euro, con l’obiettivo di consentire la partecipazione di un numero maggiore di istituzioni scolastiche e studenti. Il provvedimento contiene l’elenco delle domande ammesse a finanziamento, delle domande ammesse ma non finanziabili per carenza di risorse e delle domande escluse, con l’indicazione delle relative motivazioni.

L’attuazione dell’intervento è stata curata dal Settore “Sistema Educativo Integrato e Diritto allo Studio” del Dipartimento Asset Strategici, Attrazione degli Investimenti e Saperi. L’iniziativa punta a favorire esperienze formative internazionali attraverso soggiorni studio all’estero, percorsi di preparazione linguistica e culturale e il conseguimento di certificazioni riconosciute dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).

L’assessore regionale all’Istruzione Eulalia Micheli ha evidenziato il valore della misura e l’importante risposta arrivata dal mondo scolastico calabrese: “Particolarmente significativo – dichiara l’assessore regionale all’Istruzione, Eulalia Micheli – il risultato raggiunto dall’iniziativa, che ha registrato una forte partecipazione da parte delle istituzioni scolastiche calabresi. Proprio per consentire l’accesso al finanziamento a un numero maggiore di scuole e studenti, la Regione Calabria ha rideterminato la dotazione finanziaria dell’Avviso, portandola da 6 a 8 milioni di euro con l’obiettivo di ampliare il numero delle istituzioni scolastiche raggiunte e degli studenti che potranno beneficiare di un’esperienza formativa internazionale. L’elevato interesse registrato da parte delle nostre scuole conferma la validità di una misura che investe sul futuro dei giovani e sull’innalzamento della qualità del sistema educativo regionale”.

Lingue straniere e mobilità internazionale per la crescita dei giovani

Il potenziamento delle risorse viene presentato dalla Regione come una scelta strategica per aumentare il numero dei percorsi disponibili e offrire agli studenti calabresi nuove occasioni di crescita personale, scolastica e professionale attraverso il confronto con realtà internazionali. “Abbiamo quindi scelto di rafforzare l’intervento, portando la dotazione dell’Avviso da 6 a 8 milioni di euro. È una scelta concreta – rimarca l’assessore Micheli – che consente di sostenere un numero maggiore di percorsi e di offrire a più studenti calabresi l’opportunità di vivere un’esperienza formativa internazionale, acquisendo competenze che potranno essere preziose per il loro percorso di crescita e per il loro futuro. L’apprendimento delle lingue straniere e il confronto diretto con realtà culturali diverse rappresentano oggi strumenti indispensabili per la crescita personale, scolastica e professionale dei nostri ragazzi. Con questo intervento sosteniamo percorsi che favoriscono l’acquisizione di competenze linguistiche certificate, la cittadinanza europea, la mobilità e l’apertura verso nuove opportunità di studio e di lavoro”.

L’assessore Micheli sottolinea inoltre il valore educativo dell’esperienza all’estero, che non si limita all’apprendimento della lingua ma rappresenta un percorso più ampio di autonomia e apertura culturale. “Investire sulle competenze linguistiche significa investire sulla capacità dei nostri giovani di confrontarsi con il mondo, di costruire relazioni e di cogliere nuove opportunità – sottolinea infine Micheli –. La mobilità internazionale rappresenta infatti un’esperienza educativa che va oltre l’apprendimento della lingua: significa autonomia, confronto, crescita e apertura culturale.”

Soggiorni studio all’estero e certificazioni linguistiche

L’Avviso pubblico prevede la realizzazione di soggiorni studio all’estero della durata di due o tre settimane, accompagnati da attività di preparazione culturale e linguistica. I percorsi saranno finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche riconosciute a livello europeo, offrendo agli studenti strumenti utili per il proprio futuro formativo e lavorativo. La Regione Calabria procederà ora alla diffusione degli esiti della procedura attraverso la pubblicazione del decreto di approvazione delle graduatorie provvisorie sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC), sul portale istituzionale regionale e sul sito Calabria Europa, garantendo trasparenza e massima accessibilità alle informazioni.

I soggetti interessati potranno esercitare il diritto di accesso agli atti entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria provvisoria. Successivamente all’accesso sarà possibile presentare eventuale istanza di riesame entro i successivi 5 giorni, secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico. Terminata questa fase, si procederà all’approvazione delle graduatorie definitive e agli adempimenti necessari per la sottoscrizione delle convenzioni e l’avvio delle attività progettuali da parte delle istituzioni scolastiche beneficiarie.