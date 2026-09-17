Caccia russi violano lo spazio aereo Nato: decollano gli Eurofighter italiani dalla Lituania

Due caccia Eurofighter F-2000 dell’Aeronautica Militare italiana sono decollati in modalità scramble dalla base aerea di Šiauliai, in Lituania, dopo la violazione dello spazio aereo della Nato da parte di due jet militari russi. L’intervento è avvenuto nel tardo pomeriggio nell’ambito della missione di difesa aerea Nato sul fianco orientale dell’Alleanza, affidata alla Task Force Air “Baltic Thunder III” dell’Aeronautica Militare italiana. Secondo quanto riportato da fonti informate, l’operazione ha portato i velivoli italiani a intercettare i due aerei russi e ad accompagnarli fuori dallo spazio aereo dell’Alleanza.

Eurofighter italiani decollati dalla base Nato in Lituania

La missione è stata condotta dagli Eurofighter F-2000 italiani, impiegati nella sorveglianza e nella protezione dello spazio aereo dei Paesi baltici nell’ambito delle attività di Air Policing della Nato.

Gli aerei italiani sono decollati dalla base di Šiauliai, uno degli hub principali utilizzati dall’Alleanza Atlantica per garantire la sicurezza dei cieli nell’area orientale della Nato, una regione considerata particolarmente sensibile per la vicinanza geografica alla Russia e al teatro del conflitto in Ucraina. Il decollo in modalità scramble indica un intervento rapido dei caccia in risposta a una possibile minaccia o a un’anomalia rilevata dai sistemi di sorveglianza aerea.

L’operazione coordinata dal centro Nato di Uedem

L’intervento dei caccia italiani è stato coordinato attraverso il Combined Air Operations Centre (CAOC) della Nato di Uedem, in Germania, struttura responsabile della gestione delle operazioni aeree dell’Alleanza nell’area di competenza. La Task Force Air “Baltic Thunder III” rappresenta il contributo italiano alle attività di sicurezza aerea nei Paesi baltici, con il compito di garantire la sorveglianza dello spazio aereo Nato e intervenire in caso di necessità.

L’attività rientra nel quadro delle missioni permanenti dell’Alleanza per il controllo e la protezione dei cieli dei Paesi membri.

La presenza italiana sul fianco orientale della Nato

L’Aeronautica Militare italiana partecipa regolarmente alle missioni di air policing Nato, mettendo a disposizione velivoli e personale specializzato per garantire la sicurezza collettiva. La base di Šiauliai è uno dei principali punti operativi della Nato nel Baltico e ospita periodicamente i contingenti dei Paesi alleati impegnati nella difesa aerea della regione.

L’intervento degli Eurofighter italiani si inserisce quindi in un contesto di alta attenzione sul fianco orientale dell’Alleanza Atlantica, dove le attività di monitoraggio e controllo dello spazio aereo vengono mantenute costantemente operative.