Buon onomastico Matteo, perché si festeggia il 21 settembre e cosa significa il nome. IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguri

Il 21 settembre 2026 si celebra il buon onomastico Matteo, una delle ricorrenze più sentite del calendario cristiano. La giornata è dedicata a San Matteo Evangelista, figura centrale della tradizione religiosa, ricordato come uno dei dodici apostoli di Gesù e autore del primo Vangelo del Nuovo Testamento secondo la tradizione. Il nome Matteo, ancora oggi molto diffuso in Italia e in numerosi Paesi del mondo, porta con sé una storia millenaria e un significato legato alla fede, alla gratitudine e al concetto di dono.

San Matteo, l’apostolo che lasciò il banco delle imposte per seguire Gesù

Secondo i racconti evangelici, Matteo prima di diventare apostolo era un pubblicano, cioè un esattore delle tasse al servizio dell’autorità romana. Il suo nome originario era probabilmente Levi. La tradizione cristiana racconta che Gesù lo chiamò mentre si trovava al banco delle imposte e che Matteo decise di abbandonare la sua attività per seguirlo. Nel Vangelo attribuito a lui viene narrato proprio il momento della chiamata: un passaggio simbolico che rappresenta la possibilità di cambiamento e conversione. Dopo aver seguito Gesù, Matteo divenne uno dei suoi discepoli più fedeli e, secondo la tradizione, avrebbe poi diffuso il messaggio cristiano fino a diventare autore del Vangelo secondo Matteo.

Il significato del nome Matteo: “dono di Dio”

Il nome Matteo deriva dall’ebraico Mattityahu, attraverso la forma greca Matthaios e quella latina Matthaeus. Il suo significato è “dono di Dio” oppure “donato da Dio”. Proprio questo significato ha contribuito alla grande diffusione del nome nella tradizione cristiana: Matteo rappresenta infatti un nome associato alla gratitudine, alla benedizione e alla riconoscenza. Nel corso dei secoli il nome è rimasto molto popolare, soprattutto nei Paesi di cultura cristiana, diventando uno dei nomi maschili più scelti anche in Italia.

San Matteo patrono degli esattori e dei contabili

Nella tradizione cattolica, San Matteo Evangelista è considerato il patrono di diverse categorie professionali legate al denaro e alla contabilità, proprio per il suo passato da pubblicano. È infatti venerato come protettore di banchieri, commercialisti, ragionieri, finanzieri ed esattori. La sua figura rappresenta il superamento della vita precedente e la trasformazione attraverso una nuova missione, un tema che ha reso San Matteo una delle figure più conosciute del cristianesimo.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Con gentilezza e galateo ti faccio i miei auguri sinceri Matteo

Felice onomastico figlio mio, a te che sei stato il nostro dono come dice il tuo nome, e che ogni giorno diventi la nostra più gradita sorpresa

Un pizzico di buon umore, 10 cucchiai di bontà ed una goccia di umorismo, per il tuo buon giorno e felice onomastico papà, ma più di tutto, il mio cuore per te pieno d’amore

Come dice il tuo nome, sei uomo di Dio Matteo, ma da quando ti ho visto, sei diventato anche uomo mio: felice onomastico amore

Il tuo nome per me è una meravigliosa melodia: buongiorno Matteo, così voglio sentirlo ogni mattino nello svegliarmi, buona notte Matteo, cosi ogni notte nell’addormentarmi.

In questo giorno speciale ti auguro un felice onomastico Matteo e che tu possa essere felice oggi e dilettare tutta questa gioia all’infinito

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp:





