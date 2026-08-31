Buon 1° Settembre 2026: storia, origini e particolarità di un mese di cambiamento. IMMAGINI, VIDEO, FRASI da inviare sui social

Il Settembre del 2026 si apre come ogni anno con il fascino di un periodo di transizione: l’estate lascia gradualmente spazio all’autunno, le attività quotidiane riprendono il loro ritmo e milioni di persone vivono questo passaggio come un nuovo inizio. Ma dietro al primo giorno di settembre c’è una storia antica, fatta di tradizioni, trasformazioni del calendario e significati culturali che si sono evoluti nel corso dei secoli.

Le origini del nome settembre

Il nome “settembre” deriva dal latino September, a sua volta collegato al termine septem, cioè “sette”. Nel calendario romano più antico, infatti, settembre era il settimo mese dell’anno, perché l’anno iniziava a marzo. Con le successive riforme del calendario, in particolare quella introdotta da Giulio Cesare nel 46 a.C. con il calendario giuliano, gennaio e febbraio furono collocati all’inizio dell’anno, ma il nome del mese rimase invariato. Questa eredità linguistica è ancora presente in molte lingue moderne: l’inglese September, il francese septembre e lo spagnolo septiembre conservano tutti il riferimento all’antica numerazione romana.

Settembre nella storia

Nel corso dei secoli settembre ha avuto un ruolo importante in molte società. Nell’antica Roma era un periodo legato alla conclusione dei lavori agricoli estivi e alla preparazione dei raccolti autunnali. Il mese era associato anche a celebrazioni religiose e pubbliche, tra cui feste dedicate agli dei e momenti di incontro della comunità. Nel Medioevo settembre divenne un mese fondamentale per il mondo rurale: la vendemmia, la raccolta di alcuni prodotti agricoli e la preparazione delle scorte per l’inverno scandivano la vita delle popolazioni contadine. Ancora oggi molte feste popolari legate al vino e ai prodotti della terra affondano le loro radici nelle tradizioni di questo periodo.

Il significato del “nuovo inizio”

Nella società contemporanea settembre è spesso considerato un secondo gennaio. Dopo la pausa estiva, molte persone fissano nuovi obiettivi, iniziano percorsi di studio, cambiano abitudini o avviano nuovi progetti professionali. L’inizio di settembre 2026 mantiene questo valore simbolico: il rientro a scuola, la ripresa delle attività lavorative e la programmazione degli ultimi mesi dell’anno trasformano il mese in un momento di bilanci e ripartenze.

Le particolarità di settembre 2026

Il 1° settembre 2026 cade di martedì. L’anno 2026 è un anno comune, quindi non bisestile, con 365 giorni. Il mese di settembre avrà 30 giorni e terminerà mercoledì 30 settembre. Dal punto di vista astronomico, settembre 2026 accompagnerà il passaggio dall’estate all’autunno: nell’emisfero settentrionale l’equinozio d’autunno si verificherà intorno al 23 settembre, momento in cui giorno e notte avranno durata quasi uguale. Settembre è inoltre un mese ricco di osservazioni astronomiche e fenomeni naturali: il cielo notturno torna spesso più limpido dopo il periodo estivo e le ore di buio aumentano progressivamente, offrendo condizioni favorevoli per osservare stelle e pianeti.

Ecco una selezione di video, frasi e proverbi (in basso), immagini, (nella gallery in alto) da condividere su Facebook e WhatsApp per augurare ad amici, familiari o colleghi il “Buon inizio di Settembre”.

Ecco FRASI e PROVERBI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

I giorni di settembre hanno il calore dell’estate nelle loro ore più centrali, ma nelle sere che si allungano c’è il soffio profetico dell’autunno.

(Rowland E. Robinson)

I bei giorni di cristallo dell’autunno che non sono più caldi e non sono freddi…

(Madame de Sévigné)

Settembre. Hai attraversato molte stanze e ora sei nell’ultima sala illuminata da una luce più fredda, e ti giri indietro e non vedi più l’estate

(Fabrizio Caramagna)

Guarda settembre come ti apre il bosco

e sovrasta il tuo desiderio.

Apri le mani, riempile con queste foglie lente

non lasciar che una sola vada perduta.

(Eugenio Montejo)

I giorni di settembre sono qui,

con dell’estate il meglio del tempo,

e dell’autunno il meglio dell’allegria.

(Helen Hunt Jackson)

Settembre assomiglia all’ora più bella del giorno, sospesa com’è tra il buio e la luce.

(Fabrizio Caramagna)

Settembre settembrino,

matura l’uva e si fa il vino,

matura l’uva moscatella:

scolaro, prepara la cartella!

(Gianni Rodari)

E agosto finisce, sono scalzi i giorni,

fioriti gli astri già si sente il freddo

l’autunno è una lumaca che sporge le corna.

(Jan Skacel)

A settembre succedono giorni di cielo sceso in terra. Si abbassa il ponte levatoio del suo castello in aria e giù per una scala azzurra il cielo si appoggia per un poco al suolo.

(Erri De Luca)

Oggi l’estate dorme come una principessa in un castello incantato. Ho provato a sfiorare le sue mani, a sciogliere le trecce dorate, poi sono arrivate le guardie dell’autunno e ho capito che era tutto finito per sempre.

(Fabrizio Caramagna)

Giorno che scorri

senza nostalgie

canoro giorno di settembre

che ti specchi nel mio calmo cuore.

(Attilio Bertolucci)

Le piogge di Settembre già propizie

gonfian sul ramo fichi bianchi e neri,

susine claudie… A chi lavori e speri

Gesù concede tutte le delizie!

(Guido Gozzano)

Settembre, andiamo. È tempo di migrare.

Ora in terra d’Abruzzi i miei pastori

lascian gli stazzi e vanno verso il mare.

(Gabriele D’Annunzio)

L’Estate che non apprezzammo

Tanto facili erano i suoi tesori

Ci istruisce ora che se ne sta andando

E il riconoscimento è tardo –

(Emily Dickinson)

Come scorrea la calda sabbia lieve

per entro il cavo della mano in ozio

il cor sentì che il giorno era più breve.

E un’ansia repentina il cor m’assale

per l’appressar dell’umido equinozio

che offusca l’oro delle piagge salse

(Gabriele D’Annunzio)

I giorni di settembre sono, fino all’ultimo meriggio, ariose e melodiose strofe classiche che all’avvicinarsi della notte diventano troppo buiosamente romantiche.

(Giovanni Papini)

Un giorno di settembre, il mese azzurro,

tranquillo sotto un giovane susino

io tenni l’amor mio pallido e quieto

tra le mie braccia come un dolce sogno.

(Bertolt Brecht)

Agosto matura e settembre vendemmia.

(Proverbio)

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp: