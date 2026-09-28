Bronte si prepara a ballare: alla Sagra del Pistacchio arriva ItaloDisco Arena

Il pistacchio sarà ancora una volta il grande protagonista, ma a Bronte, per una notte, sarà anche la musica a prendersi la scena. La XXXV Sagra del Pistacchio Verde di Bronte DOP si prepara infatti al secondo weekend di festa, in programma dal 2 al 4 ottobre, con un calendario ricco di appuntamenti, degustazioni, spettacoli, show cooking e iniziative dedicate a una delle eccellenze più conosciute della Sicilia.

Una manifestazione che, anno dopo anno, richiama migliaia di visitatori e che quest’anno propone anche alcune importanti novità, tra cui il ritorno dell’Area Food, il coinvolgimento diretto del Consorzio di Tutela del Pistacchio Verde di Bronte DOP e una nuova applicazione digitale pensata per accompagnare i visitatori lungo il percorso della Sagra.

Venerdì 2 ottobre la piazza si trasforma in una pista da ballo con ItaloDisco Arena

E proprio nella serata di venerdì 2 ottobre, quando Bronte tornerà ad animarsi con il secondo fine settimana della manifestazione, è atteso uno degli appuntamenti musicali più coinvolgenti del programma. Alle ore 21, infatti, spazio a ItaloDisco Arena, lo show che porterà sul palco tutta l’energia, i colori e le atmosfere delle grandi hit di tutti i tempi da ballare e cantare.

Un appuntamento pensato per coinvolgere il pubblico e trasformare la piazza in una vera e propria pista da ballo: ritmi, grandi successi, nostalgia, energia e voglia di divertirsi, per una serata nella quale sarà impossibile rimanere fermi.

Musica e tradizione: il connubio tra Italo Disco e il Pistacchio Verde di Bronte DOP

ItaloDisco Arena arriva così nella splendida cornice di Bronte, una città che per l’occasione diventerà il cuore della festa dedicata al suo prodotto simbolo. Un connubio particolarmente suggestivo: da una parte il gusto e la tradizione del Pistacchio Verde di Bronte DOP, dall’altra la musica e lo spettacolo di Italo Disco Arena. Il conto alla rovescia, dunque, è già cominciato. Venerdì 2 ottobre, alle ore 21, Bronte balla con ItaloDisco Arena.

Una notte di festa tra stand, degustazioni e musica

Sarà una notte da vivere insieme, tra le vie della città, i profumi del pistacchio, gli stand, le degustazioni e la musica. Una grande festa popolare nella quale tradizione e intrattenimento si incontreranno per regalare al pubblico una serata all’insegna del divertimento. E quando partirà la musica di ItaloDisco Arena, l’invito sarà uno solo: alzare il volume, scendere in piazza e ballare. Bronte è pronta. Ingresso gratuito. L’appuntamento è fissato: 2 ottobre, ore 21. Bronte. XXXV Sagra del Pistacchio Verde.