Bronte si colora di gusto: al via la 35ª Sagra del Pistacchio. E il sindaco arriva sull’Ape decorata

La 35ª edizione della Sagra del Pistacchio di Bronte aperta con l’arrivo scenografico del sindaco l’avv. Giuseppe Gullotta, alla guida di una bellissima Ape Piaggio Calesse decorata con i motivi classici dell’iconografia siciliana. Al taglio del nastro, insieme al primo cittadino, erano presenti l’assessore Fabio Meli, il presidente del Consiglio comunale Silvia Fallico e la Giunta municipale, affiancati da rappresentanti del territorio e delle istituzioni.

Tra i partecipanti, l’onorevole Giuseppe Castiglione, il segretario generale della Uil di Catania Enza Meli e i vertici di diversi Comuni. Fra questi il sindaco di Tortorici Dario Paterniti con il presidente del Consiglio comunale Micaela Salvà, il sindaco di Randazzo Nino Grillo accompagnato dall’assessore Sara Sindoni, ed il sindaco di Cesarò Katia Ceraldi. Presente anche il presidente del Consorzio di Tutela del Pistacchio Verde di Bronte DOP, Enrico Cimbali, quest’anno pienamente coinvolto nell’organizzazione dell’evento e numerosi rappresentanti delle Forze dell’Ordine.

Ospite d’onore l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino: “questa manifestazione – ha affermato – coinvolge direttamente i produttori e il Consorzio di tutela, realtà che la Regione Siciliana sostiene. Una festa che permette di valorizzare il prodotto simbolo, la storia e l’identità di questa Comunità“.

“Si tratta di un appuntamento fondamentale. – ha aggiunto l’on. Castiglione – Le 35 edizioni testimoniano un percorso che valorizza uno dei prodotti più rilevanti per l’economia siciliana“.

Radioso per l’ottimo inizio della kermesse il sindaco, Gullotta: “desidero ringraziare il Consorzio, gli uffici del Comune e tutti coloro che hanno lavorato con impegno per la riuscita dell’evento. – ha affermato – Ci attendono due fine settimana ricchi di iniziative. Quest’anno il Consorzio garantisce la tracciabilità e la provenienza del pistacchio brontese; inoltre, attraverso l’iniziativa “Pistacchio Experience”, permetteremo al pubblico di riconoscere e apprezzare le qualità organolettiche del nostro prodotto“.