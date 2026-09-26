Bronte, presenze da record per la 35ª Sagra del Pistacchio: l’oro verde brilla insieme al bel gesto del sindaco

Un successo straordinario ha segnato il primo sabato della 35ª Sagra del Pistacchio di Bronte. Tanti turisti e visitatori giunti da ogni angolo della Sicilia e d’Italia hanno letteralmente preso d’assalto gli stand dedicati all'”Oro verde”, incantati da una qualità gastronomica che non teme confronti. Oltre che una celebrazione del gusto, ieri la giornata si è trasformata in un memorabile itinerario all’insegna della conoscenza e della solidarietà.

Conoscenza grazie alla manifestazione “Pistacchio Experience” tenuta al collegio Maria, dove il sindaco avv. Giuseppe Gullotta in persona ha accolto i visitatori e le delegazioni dei Centri anziani di Bronte, Maletto e Randazzo, con i presidenti Maria De Luca e Pippo Gullotto, illustrando con precisione le caratteristiche organolettiche che rendono il Pistacchio Verde di Bronte DOP un’eccellenza unica.

Solidarietà, invece, grazie ad un gesto di profonda sensibilità umana. Il Primo cittadino, infatti, insieme al presidente del Consiglio comunale, Silvia Fallico e agli assessori Nunziata Toscano e Sofia Serravalle, si è recato in tutte le Case di riposo della città per consegnare personalmente il gelato al pistacchio agli anziani residenti. “Molti di loro non possono venire alla Sagra per assaggiare il gelato al pistacchio – ha spiegato a noi Gullotta – abbiamo deciso di portarlo noi a loro. Non bisogna mai dimenticare gli anziani, – ha concluso – che rappresentano le nostre radici autentiche“.

La centralissima Piazza Spedalieri, invece, è stata teatro di un acclamato spettacolo del gusto curato dal Consorzio di Tutela. Sotto la conduzione di Ruggero Sardo, il professor Andrea Fazio, dell’Istituto Alberghiero “Giovanni Falcone” di Maniace, ha conquistato i palati con raffinate creazioni a base di pistacchio Dop, seguito dall’apprezzatissimo show cooking di “Zia Rosetta”, indiscussa regina della filletta brontese.

Dopo una serata di festeggiamenti e spettacoli coinvolgenti, il programma oggi proseguirà con un’agenda ricca di appuntamenti. Tra le iniziative principali figurano il convegno dedicato alla valorizzazione turistica dei territori e delle produzioni dop presso la Pinacoteca Sciavarello, a dimostrazione di una cittadina che non si ferma e guarda al futuro, la sfilata dei carretti siciliani e gli show cooking, per concludersi con le esibizioni artistiche pronte a tenere in piazza migliaia di persone.