Bronte, presentata l’edizione 2026 della Sagra del Pistacchio

Nella suggestiva e raffinata cornice artistica offerta dalla Pinacoteca “Nunzio Sciavarrello”, sapientemente guidata dal presidente Carmelo Indriolo, si è tenuta la presentazione ufficiale della 35ª Sagra del Pistacchio Verde di Bronte DOP. Un appuntamento particolarmente atteso e che si preannuncia come uno degli eventi enogastronomici e culturali più prestigiosi dell’Isola. Alla conferenza stampa hanno preso parte le massime autorità cittadine: il sindaco, avv. Giuseppe Gullotta, la presidente del Consiglio comunale, dott.ssa Silvia Fallico, e l’assessore alle Politiche agricole e al Turismo, dott. Fabio Meli. Accanto a loro, il presidente del Consorzio di Tutela del Pistacchio Verde di Bronte DOP, Enrico Cimbali, il dott. Giuseppe Spartà in rappresentanza dell’Associazione Aiace, i componenti della Giunta e diversi consiglieri comunali. Significativa anche la partecipazione dell’apparato amministrativo dell’Ente, guidato dal segretario generale, dott. Michelangelo Lo Monaco, e dai responsabili d’area del Comune. Tra questi, un plauso particolare è stato rivolto a Patrizia Orefice l’instancabile organizzatrice al fianco dell’assessore Meli e del sindaco Gullotta.

La kermesse aprirà ufficialmente i battenti venerdì 25 settembre

La kermesse aprirà ufficialmente i battenti venerdì 25 settembre alle ore 18:00, animando le vie del centro fino a tarda notte di domenica 27 settembre. Festeggiamenti che riaccenderanno poi i motori nel successivo fine settimana, da venerdì 2 a domenica 4 ottobre, offrendo un ricco calendario di appuntamenti. Tra le novità salienti spiccano il coinvolgimento attivo e diretto del Consorzio di Tutela e il lancio di una moderna applicazione digitale creata per guidare i visitatori lungo il percorso espositivo e conoscitivo della festa. Ci sarà anche la “Pistacchio Experience” presentata dal dott. Spartà.

“Questa 35ª edizione rappresenta per noi un fondamentale banco di prova. – ha dichiarato l’assessore Fabio Meli – Abbiamo profuso ogni sforzo per rispondere alle esigenze degli operatori del settore e dei commercianti, allestendo un programma articolato e coinvolgente, avvalendoci anche di uno strumento innovativo come la nuova app ufficiale, pensata per orientare al meglio il goloso turista tra gli stand e le attrazioni. Tra le novità più rilevanti, abbiamo fortemente voluto la reintroduzione dell’Area Food di cui i visitatori avevano avvertito la mancanza. Puntiamo a un successo corale, con la ferma volontà di migliorarci costantemente per il futuro”.

“Forse per la prima volta – ha aggiunto il presidente Cimbali – siamo stati coinvolti in prima persona nell’organizzazione della Sagra, assurgendo a protagonisti assoluti dell’evento. Saremo presenti con un programma articolato in Piazza Spedalieri, un’area a noi interamente riservata, dove prenderanno vita diversi show cooking, momenti di intrattenimento artistico ed esclusive sessioni di degustazione. Tutto ciò è stato reso possibile anzitutto dal fondamentale contributo dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, che ha finanziato l’iniziativa, oltre che dal prezioso sostegno del sindaco che ci ha consentito di essere protagonisti in questa Sagra. Un sentito ringraziamento va inoltre – ha concluso – ai soci del nostro Consorzio e agli sponsor che hanno garantito il proprio supporto organizzativo: senza il loro apporto non sarebbe stato possibile concretizzare un progetto di tale portata”.

“Trascorsi ormai 35 edizioni anni dalla prima Sagra- ha concluso il sindaco Gullotta – celebriamo un’eccellenza riconosciuta e apprezzata a livello globale. Raccogliendo con orgoglio questo prezioso testimone, abbiamo la visione, l’ambizione e le competenze necessarie per proiettare la nostra manifestazione verso scenari di respiro ancora più ampio e internazionale. Come già accennato diverse le novità, ma desidero evidenziare con particolare soddisfazione il fatto che per la prima volta il Consorzio di Tutela del Pistacchio di Bronte DOP entra a pieno titolo nell’organizzazione della Sagra. Consideravo una vera anomalia il fatto che il Consorzio svolgesse la propria encomiabile attività in maniera distinta rispetto al contesto della manifestazione. Grazie alla firma di un protocollo d’intesa, inauguriamo una collaborazione sinergica volta a traguardare orizzonti e obiettivi sempre più ambiziosi”.

“Nonostante i tempi stringenti intercorsi dal nostro insediamento, siamo pronti a garantire un appuntamento di altissimo livello. Un ringraziamento doveroso va ai responsabili d’area, all’Assessore Meli e a quanti si sono spesi con dedizione per il raggiungimento di questo risultato, frutto di un intenso e rigoroso lavoro di squadra. In linea con la nostra visione strategica di rilancio – ha concluso il primo cittadino – desidero infine anticipare una novità rilevante: la prossima edizione della Sagra del Pistacchio non verrà presentata a ridosso dell’evento, bensì il 26 febbraio, in concomitanza con la Giornata Mondiale del Pistacchio”.